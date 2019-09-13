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Новосибирцы почувствовали землетрясение в Горном Алтае

Оно случилось в одиннадцатом часу утра на Айгулакском хребте

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Землетрясение случилось в 196 км от Горно-Алтайска

Сегодня утром 13 сентября новосибирцы почувствовали отголоски землетрясения, которое случилось в Горном Алтае.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Айгулакском хребте в 196 километрах юго-восточнее Горно-Алтайска в точке с координатами 50.40 градуса северной широты и 87.29 градуса восточной долготы, говорится в оперативном сообщении Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.  

Ольга Хмелевская

В начальной школе села Улаган Республики Алтай корреспонденту НГС рассказали, что подземные толчки были очень сильными — двигалась мебель, поэтому занятия в школе пришлось отменить. Всех детей отпустили домой.

Ольга Хмелевская

На карте сегодняшние сейсмические события выглядят так:

Ольга Хмелевская

«В Улаганском районе Республики Алтай 13 сентября зарегистрированы два сейсмособытия. В 11:15 от Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что толчок 5,3 магнитуд зарегистрирован в 30 километрах севернее села Акташ, второй там же в 11:29 5,1 магнитуд. Жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало, сообщений о выходе из строя объектов жизнеобеспечения нет.  Работа систем энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и систем связи не нарушена», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

       

Ольга Хмелевская

«Примерно в 11:20 почувствовали толчки в четвёртом микрорайоне (магазин "Юбилейный"). Находились на 8-м этаже. Довольно чувствительно!» – пишут нам в редакцию.

Ольга Хмелевская

«На Плющихинском жилмассиве на 18-м этаже очень ощутимо качало», – сообщает ещё одна горожанка.

Ольга Хмелевская

«Я работаю в БЦ "10 Столиц" на Ядринцевской. Офис на 9-м этаже. Все коллеги почувствовали сильные толчки и жуткое головокружение, вода в кулере и в бутылях на специальной подставке в прямом смысле бушевала! Минут через 15 – ещё такие же толчки и головокружение», – пишет в редакцию НГС одна из читательниц.

Ольга Хмелевская

Один из жителей алтайского села Чибит сообщил корреспонденту НГС, что около часа назад почувствовал два толчка: первый сильный, второй – послабее.  

«Разрушений никаких нет, но толчки были прям ощутимыми», – пояснил местный житель, добавив, что из-за землетрясения пришлось даже забрать из школы детей.

Ольга Хмелевская

То, что новосибирцы ощутили алтайское землетрясение, корреспонденту НГС подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Информация поступала, что люди чувствовали толчки на верхних этажах», – сказали в пресс-службе. 

По её данным, больше звонков поступило с Северо-Чемского жилмассива – это было около 11:20.

Ольга Хмелевская

«Я живу в Краснообске, в доме 111. Примерно в 11:20 в квартире зашаталась мебель и люстры. Так как последний этаж, всю семью быстро вывел на улицу», – пишет ещё один читатель НГС.

Ольга Хмелевская

«На 10-м этаже на МЖК шатались люстры», – сообщил наш читатель Артём Л.

Если вы тоже почувствовали отголоски землетрясения и хотите поделиться своими впечатлениями, пишите в наш WhatsApp и звоните в нашу редакцию по номеру +7–923–157–00–00.

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    КОММЕНТАРИИ (44)

    серж.
    13 сен 2019 в 12:00

    это навалята скакали в интернете за своих старших товарищей

    13 сен 2019 в 12:12

    Мы считаем что без Путина не обошлось!
    Пытается всячески отвлечь от обысков в нашем штабе Навального.

    13 сен 2019 в 12:12

    я как раз в это время писил и все пропустил