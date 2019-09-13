Новосибирцы почувствовали землетрясение в Горном Алтае

В начальной школе села Улаган Республики Алтай корреспонденту НГС рассказали, что подземные толчки были очень сильными — двигалась мебель, поэтому занятия в школе пришлось отменить. Всех детей отпустили домой.
На карте сегодняшние сейсмические события выглядят так:
«В Улаганском районе Республики Алтай 13 сентября зарегистрированы два сейсмособытия. В 11:15 от Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что толчок 5,3 магнитуд зарегистрирован в 30 километрах севернее села Акташ, второй там же в 11:29 5,1 магнитуд. Жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало, сообщений о выходе из строя объектов жизнеобеспечения нет. Работа систем энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и систем связи не нарушена», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.
«Примерно в 11:20 почувствовали толчки в четвёртом микрорайоне (магазин "Юбилейный"). Находились на 8-м этаже. Довольно чувствительно!» – пишут нам в редакцию.
«На Плющихинском жилмассиве на 18-м этаже очень ощутимо качало», – сообщает ещё одна горожанка.
«Я работаю в БЦ "10 Столиц" на Ядринцевской. Офис на 9-м этаже. Все коллеги почувствовали сильные толчки и жуткое головокружение, вода в кулере и в бутылях на специальной подставке в прямом смысле бушевала! Минут через 15 – ещё такие же толчки и головокружение», – пишет в редакцию НГС одна из читательниц.
Один из жителей алтайского села Чибит сообщил корреспонденту НГС, что около часа назад почувствовал два толчка: первый сильный, второй – послабее.
«Разрушений никаких нет, но толчки были прям ощутимыми», – пояснил местный житель, добавив, что из-за землетрясения пришлось даже забрать из школы детей.
То, что новосибирцы ощутили алтайское землетрясение, корреспонденту НГС подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
«Информация поступала, что люди чувствовали толчки на верхних этажах», – сказали в пресс-службе.
По её данным, больше звонков поступило с Северо-Чемского жилмассива – это было около 11:20.
«Я живу в Краснообске, в доме 111. Примерно в 11:20 в квартире зашаталась мебель и люстры. Так как последний этаж, всю семью быстро вывел на улицу», – пишет ещё один читатель НГС.
«На 10-м этаже на МЖК шатались люстры», – сообщил наш читатель Артём Л.
Если вы тоже почувствовали отголоски землетрясения и хотите поделиться своими впечатлениями, пишите в наш WhatsApp и звоните в нашу редакцию по номеру +7–923–157–00–00.