Новосибирцы почувствовали землетрясение в Горном Алтае

Один из жителей алтайского села Чибит сообщил корреспонденту НГС, что около часа назад почувствовал два толчка: первый сильный, второй – послабее.

«Разрушений никаких нет, но толчки были прям ощутимыми», – пояснил местный житель, добавив, что из-за землетрясения пришлось даже забрать из школы детей.