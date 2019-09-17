Суд отпустил на свободу героя скандального шоу на Первом канале. Его обвиняли в избиении сыновей

Как рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова, суд изменил первоначальную статью обвинения и признал новосибирца виновным не в «истязании» (п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), а в «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Подсудимый получил 11 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. При этом в срок отбытия наказания новосибирцу зачли то время, которое он провёл под стражей (c 12 ноября 2018 года до вынесения приговора) из расчёта один день СИЗО за три дня исправительных работ.

Таким образом, своё наказание подсудимый уже отбыл.

«Из-под стражи он освобождён», — уточнила Екатерина Махова.

Как сообщали прежде в прокуратуре Калининского района со ссылкой на материалы дела, ранее судимый житель микрорайона Снегири в квартире на улице Курчатова больше года систематически избивал своих сыновей 2013 и 2014 годов рождения. По версии обвинения, мальчиков сибиряк «наказывал по любому малозначительному поводу» — происходило это, когда мужчина был пьян. Один из этих случаев произошел 2 октября 2018 года, когда новосибирец, по версии обвинения, избил старшего сына, которому тогда было 4 года. Согласно материалам дела, мальчик получил сотрясение мозга, отёки, ссадины и гематомы.



В ноябре 2018 года эта история стала темой для обсуждения в телешоу «Мужское / Женское» на Первом канале.

