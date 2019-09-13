Водитель мусоровоза вышвырнул боеприпасы в селе под Новосибирском и уехал — улицу оцепили

«Остановился между домов, из будки вылезли водитель и грузчик, открыв борт самосвала, достали боеприпас <...> и выкинули его между домами, спокойно уехали! Когда обнаружили боеприпас, сообщили в полицию! На место незамедлительно прибыли полиция и охрана, оцепив улицу с двух сторон! Позже приехали саперы. И слава богу, всё обошлось без жертв», — рассказала корреспонденту НГС читательница Екатерина.

В селе Прокудское под Новосибирском водитель мусоровоза решил избавиться от лишнего металлолома и выбросить боеприпасы прямо в кусты. Испуганные жители вызвали полицию, сотрудники оцепили улицу.

Она добавила, что до этого инцидента боеприпас хотели сдать на металлолом те же самые люди на мусоровозе.

«На место выезжали сотрудники полиции и сапёры Росгвардии. Данный предмет был изъят и утилизирован», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

В середине августа в районе улиц Бетонной и Горбаня в Кировском районе Новосибирска произошёл взрыв — один человек погиб из-за того, что пытался распилить снаряд, который был сдан на металлолом.