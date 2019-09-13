Видео: спасатели подняли с козырька дома сорвавшегося с четвертого этажа мойщика окон

Спасатели «МАСС» выложили видео с эвакуацией промышленного альпиниста, который упал на козырёк подъезда в Новосибирске.

Мужчина сорвался с четвёртого этажа дома по ул. Дуси Ковальчук, 238. Очевидцы рассказали, что сибиряк 12 сентября поднимался по выступам стены, когда один из них обломился. Новосибирец, по их словам, мыл окна.

«Спасатели через окно офисного помещения попали на козырёк, оказали первую помощь молодому человеку, наложили шины на ноги и руку, надели воротник Шанца и на ковшовых носилках эвакуировали его до автомобиля скорой медицинской помощи», — рассказали спасатели.