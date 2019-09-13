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Видео: спасатели подняли с козырька дома сорвавшегося с четвертого этажа мойщика окон

Сибиряк сейчас находится в больнице

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Альпиниста с переломами ног и другими травмами доставили в больницу

Фото: скриншот vk.com/mass54

Спасатели «МАСС» выложили видео с эвакуацией промышленного альпиниста, который упал на козырёк подъезда в Новосибирске. 

Мужчина сорвался с четвёртого этажа дома по ул. Дуси Ковальчук, 238. Очевидцы рассказали, что сибиряк 12 сентября поднимался по выступам стены, когда один из них обломился. Новосибирец, по их словам, мыл окна.

«Спасатели через окно офисного помещения попали на козырёк, оказали первую помощь молодому человеку, наложили шины на ноги и руку, надели воротник Шанца и на ковшовых носилках эвакуировали его до автомобиля скорой медицинской помощи», — рассказали спасатели.

Автор: vk.com/mass54

Альпинист сломал обе ноги и получил другие травмы средней степени тяжести. Сейчас он находится в больнице.

В феврале 2019 года похожий случай произошёл на одной из строек в Кировском районе Новосибирска — один из рабочих упал с четвёртого яруса строящегося здания, после чего его увезли в больницу с тяжёлыми травмами.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    ЫЫЫ
    13 сен 2019 в 10:29

    На полученные от страховки деньги теперь всю жизнь сможет прожить ни в чем не нуждаясь?