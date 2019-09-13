В квартире брата Сергея Бойко начались обыски

Обыски у Вадима Бойко начались сегодня в 7 утра
Фото: Дарья Януш
Сегодня утром, 13 сентября, силовики начали обыски в квартире Вадима Бойко — брата оппозиционного политика Сергея Бойко.
По словам Сергея Бойко, дверь в квартиру его брата уже вскрыта.
Силовики второй день подряд работают в доме на улице 1905 года
Обыски у Вадима Бойко начались сегодня в 7 утра
Фото: Дарья Януш
Сегодня утром, 13 сентября, силовики начали обыски в квартире Вадима Бойко — брата оппозиционного политика Сергея Бойко.
По словам Сергея Бойко, дверь в квартиру его брата уже вскрыта.
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