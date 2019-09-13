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В квартире брата Сергея Бойко начались обыски

Силовики второй день подряд работают  в доме на улице 1905 года

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Обыски у Вадима Бойко начались сегодня в 7 утра

Фото: Дарья Януш

Сегодня утром, 13 сентября, силовики начали обыски в квартире Вадима Бойко — брата оппозиционного политика Сергея Бойко.

По словам Сергея Бойко, дверь в квартиру его брата уже вскрыта.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

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    13 сен 2019 в 09:17

    Агония паразитов медленная и мучительная

    Фывa Йцукен
    13 сен 2019 в 09:14

    В.И.Ленин: плоха та власть, которая не может себя защитить.

    13 сен 2019 в 09:11

    Давно пора порядок навести в нашей секте!
    Адепты за 100 рупей на "митинги" с картонками ходят,
    пока руководство бабло из всяких "Фондов" пилит.