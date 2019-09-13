Силовики пришли с обысками в квартиру брата Сергея Бойко

Сергей Бойко также дал комментарий корреспонденту НГС.
«Ко мне вчера пришли в десять — это была всероссийская акция. Следователь, два оперативника, специалист по компьютерной технике, два понятых и 4 собровца (2 из них остались на этаже). У Вадика сегодня вроде такой же состав», — сообщил Бойко.
По его словам, к брату силовики пришли в семь утра.
Сам Сергей Бойко сейчас дома.
«Сергей передаёт, что ему заклеили глазок, чтобы он ничего не видел и трансляцию не вёл», — рассказывает Чернявская.
«Обыск проходит в квартире Вадима Бойко – это брат Сергея. Дверь уже вскрыта, обыск уже идёт», — сообщила Анжелика Чернявская.