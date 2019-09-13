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Силовики пришли с обысками в квартиру брата Сергея Бойко

Квартиры братьев расположены в одном доме

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Квартиры братьев расположены в одном доме

Сегодня, 13 сентября, силовики пришли с обысками в квартиру брата оппозиционного политика, кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко — Вадима Бойко.

Эту информацию корреспонденту НГС сообщила юрист штаба Навального в Новосибирске Анжелика Чернявская.

Елена Громкова

Сергей Бойко также дал комментарий  корреспонденту НГС.

«Ко мне вчера пришли в десять — это была всероссийская акция. Следователь, два оперативника, специалист по компьютерной технике, два понятых и 4 собровца (2 из них остались на этаже). У Вадика сегодня вроде такой же состав», — сообщил Бойко.

По его словам, к брату силовики пришли в семь утра. 

Елена Громкова

Сам Сергей Бойко сейчас дома.

«Сергей передаёт, что ему заклеили глазок, чтобы он ничего не видел и трансляцию не вёл», — рассказывает Чернявская.

Елена Громкова

«Обыск проходит в квартире Вадима Бойко – это брат Сергея. Дверь уже вскрыта, обыск уже идёт», — сообщила  Анжелика Чернявская.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    Гость
    13 сен 2019 в 08:42

    А к нему на каком основании? Просто потому что брат? А к соседям не хотят сходить ?

    Прохожий
    13 сен 2019 в 08:47

    Еще немного, и Северная Корея покажется райским уголком

    Фото пользователя
    13 сен 2019 в 08:48

    Уже второй день радостных новостей! :))
    Сегодня опять напьюсь! ;)