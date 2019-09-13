Силовики пришли с обысками в квартиру брата Сергея Бойко

Сергей Бойко также дал комментарий корреспонденту НГС.

«Ко мне вчера пришли в десять — это была всероссийская акция. Следователь, два оперативника, специалист по компьютерной технике, два понятых и 4 собровца (2 из них остались на этаже). У Вадика сегодня вроде такой же состав», — сообщил Бойко.

По его словам, к брату силовики пришли в семь утра.