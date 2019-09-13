Хоккеисты «Сибири» обыграли минское «Динамо»

Это уже третья победа «Сибири» в этом сезоне
Фото: скриншот видео Кhl.ru
Ночью в пятницу, 13 сентября, ХК «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл команду «Динамо» из Минска. Матч закончился со счётом 2:3.
Счёт игры на 4-й минуте открыл минский нападающий Шэйн Принс. Но до конца первого периода новосибирским хоккеистам удалось забить ответный гол. Шайбу забросил Микаэль Руохомаа. Он же забил вторую шайбу в ворота «Динамо» во втором периоде.
В третьем периоде нападающий «Сибири» Егор Миловзоров забил третью шайбу в ворота ХК «Динамо». Соперникам удалось на последней минуте матча ответить новосибирским хоккеистам, но от поражения их это не спасло.
В минувшую среду, 11 сентября, хоккеисты «Сибири» проиграли команде из Санкт-Петербурга со счётом 4:2.
Следующая игра состоится в ближайшую субботу, 14 сентября. Новосибирская команда сыграет против ХК «Витязь» из Московской области.