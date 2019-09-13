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Хоккеисты «Сибири» обыграли минское «Динамо»

Игра закончилась со счётом 2:3

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Это уже третья победа «Сибири» в этом сезоне

Фото: скриншот видео Кhl.ru

Ночью в пятницу, 13 сентября, ХК «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл команду «Динамо» из Минска. Матч закончился со счётом 2:3.

Счёт игры на 4-й минуте открыл минский нападающий Шэйн Принс. Но до конца первого периода новосибирским хоккеистам удалось забить ответный гол. Шайбу забросил Микаэль Руохомаа. Он же забил вторую шайбу в ворота «Динамо» во втором периоде.

В третьем периоде нападающий «Сибири» Егор Миловзоров забил третью шайбу в ворота ХК «Динамо». Соперникам удалось на последней минуте матча ответить новосибирским хоккеистам, но от поражения их это не спасло.

В минувшую среду, 11 сентября, хоккеисты «Сибири» проиграли команде из Санкт-Петербурга со счётом 4:2.

Следующая игра состоится в ближайшую субботу, 14 сентября. Новосибирская команда сыграет против ХК «Витязь» из Московской области.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Дэн
    13 сен 2019 в 01:53

    после каждого забитого гола Сибирью выпивал за ГОЛ и за здоровье Ржаки, а то поди позеленел от злости)))