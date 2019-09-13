«Взлететь так и не смог»: в Новосибирске пассажиров рейса дважды высадили из самолёта

«У меня мама должна лететь. Рейс был на 17:45. Их [пассажиров] посадили в самолёт. Где-то 40 минут не мог вылететь самолёт. Они просто сидели в самолёте. Потом сказали, что вроде как неисправности в самолёте. Пассажиров всех высадили обратно в залы ожидания. Прождали они, наверное, до 20:30. Потом заново их посадили в самолёт, причём в этот же, самолёт кружил-кружил, но взлететь так и не смог, и всех обратно высадили. Билеты менять не хотят, кормить людей не хотят. <…> Вроде обещают третий рейс. Не знаю, на этом же самолёте или всё-таки заменят», — рассказала корреспонденту НГС дочь одной из пассажирок Наталья Грушкина.

Вечером в четверг, 12 сентября, в аэропорту Толмачёво на 5 часов задержали рейс авиакомпании S7 Новосибирск — Симферополь. Читатели сообщают, что пассажиров дважды высаживали из самолёта.

Вылет перенесли на 23:30, однако в 00:30 рейс так и не вылетел

Девушка также уточнила, что следующий рейс в Симферополь вылетел без задержки, однако пассажиров задержанного рейса в него не пересадили.



Другой пассажир рейса S7 5137 написал в редакцию о том, что самолёт не смог набрать нужной скорости.

«Только что чудом самолёт не вылетел за взлетную полосу. Продержав в самолёте и порту более 5 часов, посадили в неисправный самолёт и он не смог взлететь, разогнавшись до предельной скорости», — сообщил читатель он.

В пресс-службе аэропорта сообщили только то, что рейс задержан по техническим причинам.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с пресс-службой авиакомпании. Однако она отправила запрос с просьбой уточнить причину задержки.

В начале августа авиарейс из Новосибирска в Южную Корею задержали из-за угрозы теракта.