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Видео: на Шлюзе вспыхнул коттедж, который сдавали посуточно

Очевидцы насчитали на месте четыре пожарные машины

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По словам очевидцев, коттедж сдавали посуточно

Фото: читатель Роман

Сегодня, 12 сентября, в Новосибирске в районе улицы Правобережной загорелся коттедж.

«Сдавали посуточно, был бильярд, сауна, отапливали электричеством. Причина пожара предположительно в этом. Пожарные берут воду из канала рядом. На месте 4 машины пожарные», — рассказал корреспонденту НГС читатель Роман.

Видео: читатель Роман

В пожарной части № 8 подтвердили, что сейчас пожарные работают на месте.

«Проводится работа», — кратко ответил корреспонденту НГС диспетчер.

Сегодня днём над левобережной частью Новосибирска поднялся столб дыма — его было видно с площади Маркса и Горского микрорайона.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    дурной
    12 сен 2019 в 20:31

    пили, ели - веселисиль , посчитались - прослезились

    12 сен 2019 в 20:30

    наверное достали соседей....