Видео: на Шлюзе вспыхнул коттедж, который сдавали посуточно

По словам очевидцев, коттедж сдавали посуточно
Фото: читатель Роман
Сегодня, 12 сентября, в Новосибирске в районе улицы Правобережной загорелся коттедж.
«Сдавали посуточно, был бильярд, сауна, отапливали электричеством. Причина пожара предположительно в этом. Пожарные берут воду из канала рядом. На месте 4 машины пожарные», — рассказал корреспонденту НГС читатель Роман.
Видео: читатель Роман
В пожарной части
«Проводится работа», — кратко ответил корреспонденту НГС диспетчер.
Сегодня днём над левобережной частью Новосибирска поднялся столб дыма — его было видно с площади Маркса и Горского микрорайона.