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Происшествия

Водитель седана разбил голову в ДТП на Фрунзе

Второй участник аварии от удара вылетел в забор

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Одного из водителей увезли на скорой помощи

Фото: Екатерина Щербакова / 2gis

Сегодня, 12 сентября, на пересечении улицы Фрунзе и Селезнёва в Новосибирске столкнулись два седана. «Мерседес» от удара с «Тойотой» вылетел на ограждение.

«Пострадал один водитель. В настоящее время госпитализирован автомобилем скорой помощи с места аварии в больницу. У него травма головы. Пока нет точного диагноза. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, составляется схема ДТП и устанавливаются обстоятельства», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

Сегодня днём на перекрёстке улиц Римского-Корсакова и Вертковской в Кировском районе Новосибирска столкнулись Nissan и трамвай № 16.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    12 сен 2019 в 19:34

    Водитель седана разбил голову. Второй участник вылетел в забор.
    Читая НГС, кабутто изучаешь очень сильно исковерканный иностранный язык.

    Алексей
    12 сен 2019 в 19:24

    Пристегиваться надо!