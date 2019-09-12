Водитель седана разбил голову в ДТП на Фрунзе

Сегодня, 12 сентября, на пересечении улицы Фрунзе и Селезнёва в Новосибирске столкнулись два седана. «Мерседес» от удара с «Тойотой» вылетел на ограждение.

«Пострадал один водитель. В настоящее время госпитализирован автомобилем скорой помощи с места аварии в больницу. У него травма головы. Пока нет точного диагноза. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, составляется схема ДТП и устанавливаются обстоятельства», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.