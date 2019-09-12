В Новосибирске выбрали самую красивую девушку среди передвигающихся на колясках

Наталья Рыжова (посередине) очаровала жюри своим оптимизмом, активностью и прекрасным танцем
Фото: Ирина Рябова
На сцене театра «Глобус» прошёл пятый всероссийский конкурс красоты «Мисс Интеграция» среди девушек, передвигающихся на колясках. Шоу организовано новосибирской региональной общественной организацией инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни "Финист"». О конкурсе рассказала один из его авторов, Ирина Рябова.
«В этом году тема конкурса: "Отражение". Мы отражаемся в каждом человеке и ситуации, которые встречаются на нашем жизненном пути», — заметила Ирина Рябова.
Как сообщили организаторы, в конкурсе приняли участие 14 девушек, прибывших в Новосибирск из Москвы, Казани, Абакана, Сургута, Томска, Красноярска, Уфы, Железногорска, Новотроицка, Стерлитамака, Ярославля и Оренбурга. Участницы конкурса в течение шести дней проживали и готовились к выступлению в центре реабилитации на берегу Бердского залива «ОртоС».
Девушки посетили за это время занятия по вокалу, актерскому мастерству, постановке танцев, пообщались с психологом, и поучаствовали в различных мастер-классах и тренингах, направленных на раскрытие женской энергии, поучаствовали в шопинге.
Победительницей конкурса красоты «Мисс Интеграция» стала Наталья Рыжова из Красноярска. Также она выиграла в номинациях «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс социальный проект».
«Всех очаровала своим оптимизмом, активностью и очень красивым танцем», — добавила Рыжова.
В июле НГС рассказал о жительнице Новосибирска Кристине Гончарук, которая победила на Международном конкурсе красоты для глухих Ms. Deaf International.