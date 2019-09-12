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В Новосибирске выбрали самую красивую девушку среди передвигающихся на колясках

На сцене театра «Глобус» прошёл всероссийский конкурс красоты «Мисс Интеграция»

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Наталья Рыжова (посередине) очаровала жюри своим оптимизмом, активностью и прекрасным танцем

Фото: Ирина Рябова

На сцене театра «Глобус» прошёл пятый всероссийский конкурс красоты «Мисс Интеграция» среди девушек, передвигающихся на колясках. Шоу организовано новосибирской региональной общественной организацией инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни "Финист"». О конкурсе рассказала один из его авторов, Ирина Рябова.

«В этом году тема конкурса: "Отражение". Мы отражаемся в каждом человеке и ситуации, которые встречаются на нашем жизненном пути», — заметила Ирина Рябова.

Как сообщили организаторы, в конкурсе приняли участие 14 девушек, прибывших в Новосибирск из Москвы, Казани, Абакана, Сургута, Томска, Красноярска, Уфы, Железногорска, Новотроицка, Стерлитамака, Ярославля и Оренбурга. Участницы конкурса в течение шести дней проживали и готовились к выступлению в центре реабилитации на берегу Бердского залива «ОртоС».

Девушки посетили за это время занятия по вокалу, актерскому мастерству, постановке танцев, пообщались с психологом, и поучаствовали в различных мастер-классах и тренингах, направленных на раскрытие женской энергии, поучаствовали в шопинге.

Победительницей конкурса красоты «Мисс Интеграция» стала Наталья Рыжова из Красноярска. Также она выиграла в номинациях «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс социальный проект».

«Всех очаровала своим оптимизмом, активностью и очень красивым танцем», — добавила Рыжова.

В июле НГС рассказал о жительнице Новосибирска Кристине Гончарук, которая победила на Международном конкурсе красоты для глухих Ms. Deaf International.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    блондинка
    12 сен 2019 в 21:54

    Девушки очень милые и красивые. У каждой своя непростая судьба.Он заслужили этот праздник. Как сильно это отличается от конкурсов всяких мукол накаченных-перекаченных, одинаковых с лица.