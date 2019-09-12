В Новосибирске выбрали самую красивую девушку среди передвигающихся на колясках

На сцене театра «Глобус» прошёл пятый всероссийский конкурс красоты «Мисс Интеграция» среди девушек, передвигающихся на колясках. Шоу организовано новосибирской региональной общественной организацией инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни "Финист"». О конкурсе рассказала один из его авторов, Ирина Рябова.



«В этом году тема конкурса: "Отражение". Мы отражаемся в каждом человеке и ситуации, которые встречаются на нашем жизненном пути», — заметила Ирина Рябова.



Как сообщили организаторы, в конкурсе приняли участие 14 девушек, прибывших в Новосибирск из Москвы, Казани, Абакана, Сургута, Томска, Красноярска, Уфы, Железногорска, Новотроицка, Стерлитамака, Ярославля и Оренбурга. Участницы конкурса в течение шести дней проживали и готовились к выступлению в центре реабилитации на берегу Бердского залива «ОртоС».

