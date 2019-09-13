Что непонятного? Спрашивайте всё о своих трудовых правах, а НГС найдёт ответы

Признайтесь, вы уже ловили себя на мысли, что на работе вы проводите времени больше, чем с семьей? Офис стал вторым домом, коллеги — родственниками, и всё в этом духе? В такой ситуации очень важно знать свои права и обязанности. В проекте «Спрашивали? Отвечаем!» мы собираем вопросы о том, что действительно вас волнует: сначала мы разбирались с коммунальными квитанциями, затем — с материнскими пособиями, а теперь пришла пора расставить точки в рабочих отношениях. Как подписать трудовой договор и не стать рабом работы? Что вам должен руководитель, а что вы должны ему? Отпуска, зарплата, компенсации и всё непонятное в Трудовом кодексе — задавайте свои вопросы, а мы на них ответим.

