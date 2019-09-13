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Работа

Что непонятного? Спрашивайте всё о своих трудовых правах, а НГС найдёт ответы

В третьей серии проекта «Спрашивали? Отвечаем!» ждём ваши вопросы к начальникам и Трудовому кодексу

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Сомневаетесь в зарплате, или требования шефа расходятся с ТК? Пишите, разузнаем, как всё должно быть по закону

Фото: Дарья Селенская

Признайтесь, вы уже ловили себя на мысли, что на работе вы проводите времени больше, чем с семьей? Офис стал вторым домом, коллеги — родственниками, и всё в этом духе? В такой ситуации очень важно знать свои права и обязанности. В проекте «Спрашивали? Отвечаем!» мы собираем вопросы о том, что действительно вас волнует: сначала мы разбирались с коммунальными квитанциями, затем — с материнскими пособиями, а теперь пришла пора расставить точки в рабочих отношениях. Как подписать трудовой договор и не стать рабом работы? Что вам должен руководитель, а что вы должны ему? Отпуска, зарплата, компенсации и всё непонятное в Трудовом кодексе — задавайте свои вопросы, а мы на них ответим.

Мы будем ждать ваши вопросы до конца недели. Для этого заполните три строчки в форме ниже.

ТЕКСТ

ТЕГИ

работатрудовое законодательствоправа и обязанности

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    13 сен 2019 в 09:56

    Работаю уборщицей!заставляют помимо мытья полов!продувать компы от пыли.имеют на это право?это входит в мои обязанности?

    Фото пользователя
    13 сен 2019 в 09:46

    Работайте негры, солнце ещё высоко
    Вот и все права