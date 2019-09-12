«Я краснела со стыда»: учитель со скандалом увела восьмиклассников со спектакля в «Красном факеле»

Гастроли алма-атинского академического русского театра драмы имени Лермонтова на сцене «Красного факела» закончились скандалом. Учительница математики, которая привела на спектакль восьмиклассников, с негодованием покинула театр вместе со школьниками после первого действия спектакля «Наш класс. История в 14 уроках».

В постановке рассказывается история 10 одноклассников из довоенной Польши, которые пережили Вторую мировую войну, столкнувшись с предательством, ксенофобией и антисемитизмом.

Корреспондент НГС разыскал учительницу. «Стыдно, что мы посещали такой спектакль. Я не знаю, как они такой спектакль представляют под ограничением 15+ (на афишах было указано 16+, а на билетах 15+. — Прим. ред.), но я вчера детей вывела, весь класс. <…> У нас некоторым в этом году будет 15 лет, а некоторым ещё 14. Но мне сказали, что спектакль хороший и на него ходят с 8 по 11 класс», — рассказала корреспонденту НГС учительница (редакции известно ее имя, но пообщаться женщина согласилась только на условиях анонимности).

Молодая женщина пояснила, что она преподаёт математику, ей 30 лет, но попросила не указывать номер школы и её имя. Оскорбило учительницу обсуждение изнасилования в спектакле. Причём само насилие на сцене не демонстрируют, только обсуждают, не используя мат. «Да, это не показывалось, но про это говорилось: у него встал — не встал, сколько раз вошёл — не вошёл… <…> Сколько раз кто куда и зачем чего втыкал. <…> У меня дети на меня смотрели, а я сидела и краснела со стыда, как будто это я на сцене стою и про это вещаю. Хотя я привела детей в театр культурно их обогатить», — заметила учительница.

«Я понимаю, что они (подростки. — Прим. ред.) это всё по телевизору смотрят, но то они смотрят дома с родителями, а тут со школой пошли, с учителем. Дело именно в том, что это был выход с учителем! <…> Я уверена, что многие [из школьников] осведомлены, как люди делаются, думаю, 100% класса осведомлены, но извините меня… На билетах нужно тогда указывать не 15+, а 18+», — недовольно пояснила молодая женщина.



Завлит алма-атинского театра Алексей Гостев расстроен поступком новосибирской учительницы Фото: Илья Калинин

Завлит алма-атинского театра Лермонтова Алексей Гостев рассказал, что в их театре не любят школьные культпоходы, потому что это всегда гогот, смешки и комментарии, которые всех нервируют. Спектакль «Наш класс. История в 14 уроках», уточнил Гостев, у них в городе идёт уже год и нареканий никогда ни у кого не вызывал. «После первого действия учительница подошла к нашему администратору и устроила разнос: как вы смели, почему вы это показываете? <…> Мы учительнице очень корректно объяснили, что в этом возрасте дети достаточно подготовлены, по крайне мере знать, что такое секс и насилие. Очень жаль, что учительница увидела только это, очень жаль её учеников, которые повелись и ушли. Что-то очень важное прошло мимо их сознания. Они не получили прививку от ксенофобии, антисемитизма, подлости, предательства, то есть того, чего мы и добивались этой постановкой. Можно сказать, что урок не выучен, это — двойка. А учительнице, если её смущают такие слова, как "у меня встал" и "я кончил", могу посоветовать посмотреть советскую классику — фильм "Доживём до понедельника", где авторы дали понять: ханжество — это большой порок», — заметил Алексей Гостев.



В «Красном факеле» корреспонденту НГС рассказали, что такие случаи не редкость. Совсем недавно здесь на комедии «Авантюристы» подняли возрастной ценз с 12 до 16 лет, потому что нашлись зрители, которым не понравилась сцена переодевания мужчины в женщину.

«У всех людей разное понимание, что они готовы видеть на сцене, а что нет. Поскольку сегодня очень разнообразные постановки есть в театре, то всегда нужно обращать внимание на возрастной ценз и ни в коем случае его не игнорировать. <…> И перед спектаклем имеет смысл зайти на сайт и посмотреть детали постановки: название, автора, жанр, аннотацию, чтобы сориентироваться и быть подготовленным», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь «Красного факела» Наталья Моисеева.

НГС на прошлой неделе рассказал о начале новосибирских гастролей алма-атинского театра Лермонтова и предупредил, что все спектакли идут с ограничением «до 16 лет».