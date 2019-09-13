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Дороги и транспорт

Жильцы пятиэтажки на Дмитрия Донского перекрыли проезд возле дома бетонными блоками

Это вызвало недовольство водителей, которым нужно проехать вглубь квартала к школе и детскому саду

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Бетонные блоки появились на выезде с территории дома внутрь квартала

Фото: Ольга Хмелевская / НГС

Жильцы дома № 43 на улице Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска перегородили бетонными блоками проезд внутрь квартала, чтобы избавиться от большого потока машин, который идёт мимо их окон.

Собственники квартир уверены, что имели на это полное право.

«На улице Дмитрия Донского, 43 жители самовольно перекрыли бетонными блоками проезд с улицы Дмитрия Донского внутрь квартала к домам № 37, 39, 45, 47 [на Дмитрия Донского], № 113/3 [на Жуковского], детскому саду № 330, школам № 24, 172», — написал читатель в редакцию НГС.

По его словам, этот проезд существует с 1964 года и на самовольное перекрытие дороги стоило бы обратить внимание соответствующим службам.

Препятствия поставили жильцы дома <nobr class="_">№ 43</nobr> по улице Дмитрия Донского

Препятствия поставили жильцы дома № 43 по улице Дмитрия Донского

В свою очередь председатель совета дома № 43 на Дмитрия Донского Ирина Васильева сообщила корреспонденту НГС, что жильцы на собрании приняли решение перекрыть проезд, потому что мимо дома идёт «бесконечный поток машин».

«Мы не можем погулять во дворе. <...> На первых этажах постоянно в летний период гул, шум, пыль», — пояснила председатель совета дома.

По словам Ирины Васильевой, эта дорога не считается муниципальной и чистят её за счёт жильцов. Кроме того, ещё по весне по предписанию ГИБДД возле дома поставили знак «Жилая зона», а сквозной проезд по жилой зоне категорически запрещён.

«У нас есть официальные ответы ГИБДД, мэрии (администрации Центрального округа), что это наша придомовая территория и мы <...> имеем право распоряжаться ею», — подчеркнула председатель совета дома № 43.

Также она предоставила редакции НГС копию ответа из Госавтоинспекции, в котором говорится о том, что автоинспекторы провели проверку в связи с обращением жильцов из-за сквозного проезда возле дома.

«В ходе проверки установлено, что земельный участок, на котором организован сквозной проезд, является придомовой территорией», — сообщается в этом письме.

Также в распоряжении редакции есть копия ответа жильцам от администрации Центрального округа, в котором сообщается, что, согласно Жилищному Кодексу РФ, «земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, является общим имуществом всех собственников». 

«Принятие решения об ограничении движения автотранспорта на придомовой территории относится к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. В то же время в целях обеспечения интересов жителей близлежащих домов существует вероятность установления публичного сервитута на данный земельный участок, что обяжет собственников обеспечить свободный проезд и проход через участок», — говорится в письме окружной администрации.

Председатель совета дома № 43 отметила, что жильцы уже подали заявку в компанию «2ГИС», чтобы специалисты обозначили на карте тупик в том месте, где стоят бетонные блоки. Жильцы других домов и водители, которым нужно проехать к школе или детскому саду, могут объехать перекрытый участок по другим дорогам, которые принадлежат муниципалитету и ведут внутрь квартала с улиц Жуковского и Дачной, считает Ирина Васильева.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с перекрытием проезда. 

Жильцы дома устали от потока машин, который проходит мимо их подъездов

Жильцы дома устали от потока машин, который проходит мимо их подъездов

Водителям, которым нужно проехать внутрь квартала, теперь приходится пользоваться альтернативными дорогами

Водителям, которым нужно проехать внутрь квартала, теперь приходится пользоваться альтернативными дорогами

В августе несколько человек перекрыли для машин железнодорожный переезд в Ленинском районе, который ведёт от улицы Клубной в Балластный карьер. Они требовали от водителей показать паспорта с пропиской и только тогда разрешали проехать.

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    КОММЕНТАРИИ (50)

    дохтур
    13 сен 2019 в 11:02

    и правильно сделали. а всем нытикам полезно оторвать целлюлит и прогуляться 50 метром пешком - полезно для здоровья. как дохтур рекомендую.

    Новосибирец.
    13 сен 2019 в 11:02

    в данном случае необходимо как можно скорее обратиться в городскую мэрию за установлением публичного сервитута, чтобы открыть обратно проезд. Иначе скоро благодаря таким умникам весь город перекроют своими запирающими устройствами. А если пожар, а там дет. сады, школы, совсем с ума по сходили. Призвать бы к ответу старшую по дому.

    Qwerty
    13 сен 2019 в 11:01

    Надо этим жильцам этими же блоками вход в подъезд перегородить.