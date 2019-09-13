Жильцы пятиэтажки на Дмитрия Донского перекрыли проезд возле дома бетонными блоками

Жильцы дома № 43 на улице Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска перегородили бетонными блоками проезд внутрь квартала, чтобы избавиться от большого потока машин, который идёт мимо их окон.

Собственники квартир уверены, что имели на это полное право. «На улице Дмитрия Донского, 43 жители самовольно перекрыли бетонными блоками проезд с улицы Дмитрия Донского внутрь квартала к домам № 37, 39, 45, 47 [на Дмитрия Донского], № 113/3 [на Жуковского], детскому саду № 330 , школам № 24, 172 », — написал читатель в редакцию НГС.

По его словам, этот проезд существует с 1964 года и на самовольное перекрытие дороги стоило бы обратить внимание соответствующим службам.

Препятствия поставили жильцы дома № 43 по улице Дмитрия Донского Фото: 2ГИС

В свою очередь председатель совета дома № 43 на Дмитрия Донского Ирина Васильева сообщила корреспонденту НГС, что жильцы на собрании приняли решение перекрыть проезд, потому что мимо дома идёт «бесконечный поток машин».

«Мы не можем погулять во дворе. <...> На первых этажах постоянно в летний период гул, шум, пыль», — пояснила председатель совета дома. По словам Ирины Васильевой, эта дорога не считается муниципальной и чистят её за счёт жильцов. Кроме того, ещё по весне по предписанию ГИБДД возле дома поставили знак «Жилая зона», а сквозной проезд по жилой зоне категорически запрещён. «У нас есть официальные ответы ГИБДД, мэрии (администрации Центрального округа), что это наша придомовая территория и мы <...> имеем право распоряжаться ею», — подчеркнула председатель совета дома № 43 . Также она предоставила редакции НГС копию ответа из Госавтоинспекции, в котором говорится о том, что автоинспекторы провели проверку в связи с обращением жильцов из-за сквозного проезда возле дома.

«В ходе проверки установлено, что земельный участок, на котором организован сквозной проезд, является придомовой территорией», — сообщается в этом письме. Также в распоряжении редакции есть копия ответа жильцам от администрации Центрального округа, в котором сообщается, что, согласно Жилищному Кодексу РФ, «земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, является общим имуществом всех собственников». «Принятие решения об ограничении движения автотранспорта на придомовой территории относится к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. В то же время в целях обеспечения интересов жителей близлежащих домов существует вероятность установления публичного сервитута на данный земельный участок, что обяжет собственников обеспечить свободный проезд и проход через участок», — говорится в письме окружной администрации. Председатель совета дома № 43 отметила, что жильцы уже подали заявку в компанию «2ГИС», чтобы специалисты обозначили на карте тупик в том месте, где стоят бетонные блоки. Жильцы других домов и водители, которым нужно проехать к школе или детскому саду, могут объехать перекрытый участок по другим дорогам, которые принадлежат муниципалитету и ведут внутрь квартала с улиц Жуковского и Дачной, считает Ирина Васильева.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с перекрытием проезда.

Жильцы дома устали от потока машин, который проходит мимо их подъездов Фото: читатель НГС

Водителям, которым нужно проехать внутрь квартала, теперь приходится пользоваться альтернативными дорогами Фото: Ольга Хмелевская / НГС