Жильцы пятиэтажки на Дмитрия Донского перекрыли проезд возле дома бетонными блоками

Бетонные блоки появились на выезде с территории дома внутрь квартала
Фото: Ольга Хмелевская / НГС
Жильцы дома
Собственники квартир уверены, что имели на это полное право.
«На улице Дмитрия Донского, 43 жители самовольно перекрыли бетонными блоками проезд с улицы Дмитрия Донского внутрь квартала к домам
По его словам, этот проезд существует с 1964 года и на самовольное перекрытие дороги стоило бы обратить внимание соответствующим службам.
В свою очередь председатель совета дома
«Мы не можем погулять во дворе. <...> На первых этажах постоянно в летний период гул, шум, пыль», — пояснила председатель совета дома.
По словам Ирины Васильевой, эта дорога не считается муниципальной и чистят её за счёт жильцов. Кроме того, ещё по весне по предписанию ГИБДД возле дома поставили знак «Жилая зона», а сквозной проезд по жилой зоне категорически запрещён.
«У нас есть официальные ответы ГИБДД, мэрии (администрации Центрального округа), что это наша придомовая территория и мы <...> имеем право распоряжаться ею», — подчеркнула председатель совета дома
Также она предоставила редакции НГС копию ответа из Госавтоинспекции, в котором говорится о том, что автоинспекторы провели проверку в связи с обращением жильцов из-за сквозного проезда возле дома.
«В ходе проверки установлено, что земельный участок, на котором организован сквозной проезд, является придомовой территорией», — сообщается в этом письме.
Также в распоряжении редакции есть копия ответа жильцам от администрации Центрального округа, в котором сообщается, что, согласно Жилищному Кодексу РФ, «земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, является общим имуществом всех собственников».
«Принятие решения об ограничении движения автотранспорта на придомовой территории относится к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. В то же время в целях обеспечения интересов жителей близлежащих домов существует вероятность установления публичного сервитута на данный земельный участок, что обяжет собственников обеспечить свободный проезд и проход через участок», — говорится в письме окружной администрации.
Председатель совета дома
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с перекрытием проезда.
В августе несколько человек перекрыли для машин железнодорожный переезд в Ленинском районе, который ведёт от улицы Клубной в Балластный карьер. Они требовали от водителей показать паспорта с пропиской и только тогда разрешали проехать.