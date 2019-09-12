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Осень

Сезон близко: в Шерегеше выпал первый снег и началась метель

Работники подъемников начали выкладывать видео

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Первый снег в Шерегеше выпал сегодня утром

Фото: Сергей Пешков

12 сентября в Шерегеше Кемеровской области выпал первый снег — сегодня работники горнолыжного курорта начали выкладывать видео и радоваться скорому началу сезона. 

«Всю ночь шел снег на вершине, внизу снег с дождем. Сейчас снег лежит по вершинам», — сообщают в группе «Шерегеш — горнолыжный курорт» в социальной сети «ВКонтакте». 

Видео: vk.com/gesh_info


Администраторы страницы вспомнили, что в прошлом году первый снег в Шерегеше выпал 4 сентября, в 2017 году — 8 сентября. В 2016 году он обрадовал лыжников и сноубордистов только 2 октября. А самый ранний за последние годы снегопад в Шерегеше был 25 августа 2015 года. 

Видео: vk.com/gesh_info

До открытия горнолыжного сезона, впрочем, ещё далеко. В прошлом году оно состоялось 17 ноября — на праздник приехали больше трёх тысяч человек

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 18:22

    Как дурочки трепатся со своим колхозным шерегешом... Отдыхаю только на курортах Швейцарии...

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 18:21

    Джон Браун бой намазал лыжи один раз,

    Джон Браун бой намазал лыжи один раз,

    Джон Браун бой намазал лыжи один раз

    И поехал в Шерегеш

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 18:17

    Пора надевать штаны с начесом!