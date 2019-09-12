Сезон близко: в Шерегеше выпал первый снег и началась метель

Первый снег в Шерегеше выпал сегодня утром

12 сентября в Шерегеше Кемеровской области выпал первый снег — сегодня работники горнолыжного курорта начали выкладывать видео и радоваться скорому началу сезона. «Всю ночь шел снег на вершине, внизу снег с дождем. Сейчас снег лежит по вершинам», — сообщают в группе «Шерегеш — горнолыжный курорт» в социальной сети «ВКонтакте».



Видео: vk.com/gesh_info







Администраторы страницы вспомнили, что в прошлом году первый снег в Шерегеше выпал 4 сентября, в 2017 году — 8 сентября. В 2016 году он обрадовал лыжников и сноубордистов только 2 октября. А самый ранний за последние годы снегопад в Шерегеше был 25 августа 2015 года.

Видео: vk.com/gesh_info