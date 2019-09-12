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Происшествия

Промышленный альпинист сорвался с многоэтажки в Заельцовском районе

Пострадавшему оказывают помощь спасатели и врачи

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Альпинист упал на козырёк подъезда из-за обломившегося под ногами выступа 

Фото: vk.com/act54

Промышленный альпинист упал во время подъёма на многоэтажку в Заельцовском районе.

Сообщение об этом появилось в группе «Новосибирская службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что промышленный альпинист поднимался по выступам стены дома на улице Дуси Ковальчук, 238, когда один из выступов обломился и новосибирец сорвался вниз.

Главврач скорой помощи Ирина Большакова сообщила корреспонденту НГС, что на место прибыл автомобиль реанимации. «Сейчас врачи оказывают помощь пострадавшему», — коротко сказала она, уточнив, что пока нет данных о травмах, полученных альпинистом.

Помимо автомобиля реанимации, судя по фотографиям, на месте работают сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). Начальник МАСС Дмитрий Фокин не смог оперативно уточнить корреспонденту НГС детали происшествия, попросив направить официальный запрос в мэрию.

Как уточнили очевидцы, пострадавший мыл окна. Он привязал страховку к выступающим плитам в стене, но во время подъёма плиты не выдержали и упали на него.

В феврале 2019 года похожий случай произошёл на одной из строек в Кировском районе Новосибирска — один из рабочих упал с четвёртого яруса строящегося здания, после чего его увезли в больницу с тяжёлыми травмами.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    ЫЫЫ
    12 сен 2019 в 17:09

    Это тчо за дом-то такой? Всё отваливается и обламывается. Новый, похоже...

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 17:09

    Наверное лез окна мыть?