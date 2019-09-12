Промышленный альпинист сорвался с многоэтажки в Заельцовском районе

Промышленный альпинист упал во время подъёма на многоэтажку в Заельцовском районе.

Сообщение об этом появилось в группе «Новосибирская службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что промышленный альпинист поднимался по выступам стены дома на улице Дуси Ковальчук, 238, когда один из выступов обломился и новосибирец сорвался вниз.

Главврач скорой помощи Ирина Большакова сообщила корреспонденту НГС, что на место прибыл автомобиль реанимации. «Сейчас врачи оказывают помощь пострадавшему», — коротко сказала она, уточнив, что пока нет данных о травмах, полученных альпинистом.