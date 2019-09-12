Промышленный альпинист сорвался с многоэтажки в Заельцовском районе

Альпинист упал на козырёк подъезда из-за обломившегося под ногами выступа
Фото: vk.com/act54
Промышленный альпинист упал во время подъёма на многоэтажку в Заельцовском районе.
Сообщение об этом появилось в группе «Новосибирская службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что промышленный альпинист поднимался по выступам стены дома на улице Дуси Ковальчук, 238, когда один из выступов обломился и новосибирец сорвался вниз.
Главврач скорой помощи Ирина Большакова сообщила корреспонденту НГС, что на место прибыл автомобиль реанимации. «Сейчас врачи оказывают помощь пострадавшему», — коротко сказала она, уточнив, что пока нет данных о травмах, полученных альпинистом.
Помимо автомобиля реанимации, судя по фотографиям, на месте работают сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). Начальник МАСС Дмитрий Фокин не смог оперативно уточнить корреспонденту НГС детали происшествия, попросив направить официальный запрос в мэрию.
Как уточнили очевидцы, пострадавший мыл окна. Он привязал страховку к выступающим плитам в стене, но во время подъёма плиты не выдержали и упали на него.
В феврале 2019 года похожий случай произошёл на одной из строек в Кировском районе Новосибирска — один из рабочих упал с четвёртого яруса строящегося здания, после чего его увезли в больницу с тяжёлыми травмами.