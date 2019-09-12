На любой вкус: на ярмарку в ГПНТБ привезли тысячи книг со всей страны

Фестиваль продлится до субботы
Фото: Анна Богданова / НГС
На площадке ГПНТБ в Новосибирске открылся книжный фестиваль-ярмарка «Книжная Сибирь», где собраны книги российских и зарубежных издательств.
Фестиваль будет проходить с 12 по 14 сентября на площадке библиотеки.
Кроме книжной ярмарки, в программе фестиваля мастер-классы, творческие встречи с писателями, презентации книг. В мероприятии примут участие писатели Дмитрий Драгунский, Герман Лукомников, Тим Скоренко, Ольга Посух, сообщили организаторы.
С 13 по 15 сентября в Новосибирске будет проходить литературный фестиваль «Новая книга», куда также приедут известные писатели, поэты и критики. По информации мэрии, завтра откроется книжная ярмарка в Первомайском сквере — там можно будет купить книги порядка 50 издательств.