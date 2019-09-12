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Культура

На любой вкус: на ярмарку в ГПНТБ привезли тысячи книг со всей страны

Их будут продавать на фестивале «Книжная Сибирь» до 14 сентября

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Фестиваль продлится до субботы

Фото: Анна Богданова / НГС

На площадке ГПНТБ в Новосибирске открылся книжный фестиваль-ярмарка «Книжная Сибирь», где собраны книги российских и зарубежных издательств. 

На фестивале запланированы презентации книг новосибирских библиотек

На фестивале запланированы презентации книг новосибирских библиотек

Фестиваль будет проходить с 12 по 14 сентября на площадке библиотеки. 

На ярмарке большой выбор детских книг&nbsp;

На ярмарке большой выбор детских книг 

Кроме книжной ярмарки, в программе фестиваля мастер-классы, творческие встречи с писателями, презентации книг. В мероприятии примут участие писатели Дмитрий Драгунский, Герман Лукомников, Тим Скоренко, Ольга Посух, сообщили организаторы. 

С 13 по 15 сентября в Новосибирске будет проходить литературный фестиваль «Новая книга», куда также приедут известные писатели, поэты и критики. По информации мэрии, завтра откроется книжная ярмарка в Первомайском сквере — там можно будет купить книги порядка 50 издательств. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    изольда
    12 сен 2019 в 17:55

    Может порядка 50 издательств?

    изольда
    12 сен 2019 в 17:53

    Хорошая новость. Спасибо!

    Яблокоупало
    12 сен 2019 в 17:52

    Ооооо спасибо организаторам, обязательно туда завтра схожу. Во всём хаосе и негативных новостях, такое событие - глоток свежего воздуха для города. Вот что городу не хватает - образования, просвещения, духа интел.игр