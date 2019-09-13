Начальник железнодорожной станции Новосибирск-Главный задержан за взятку

По версии следствия Воеводский с мая по август 2019 года получал взятки от представителя коммерческой организации.

Суд отправил Вячеслава Воеводского в СИЗО на два месяца.

«В отношении начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный АО РЖД возбуждено дело по взятке в крупном размере пункт "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса», — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

«[Воеводский предложил] систематически передавать ему взятки за совершение незаконных действий в интересах организации, выраженных в не проведении проверок соответствия правилам железнодорожных перевозок перевозимых этой же организацией грузов и за общее покровительство при оказании услуг по железнодорожным перевозкам», — добавили в ведомстве.

По предварительной информации он получил 329 000 рублей.



Воеводский был назначен начальником железнодорожной станции Новосибирск-Главный в декабре 2017 года. До этого он более десяти лет работал начальником станции Клещиха.



В конце августа в Новосибирске задержали бывшего гендиректора управляющей компании кольцовского биотехнопарка Владимира Кожевникова. В июне Бердский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника городского отдела МВД — начальнику следственного отдела Алексею Зорину.