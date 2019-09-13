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Криминал

Начальник железнодорожной станции Новосибирск-Главный задержан за взятку

Суд отправил Воеводского в СИЗО на два месяца

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Воеводского подозревают в получении крупной взятки

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 13 сентября, стало известно о задержании начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный. 

«В отношении начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный АО РЖД возбуждено дело по взятке в крупном размере пункт "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса», — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Суд отправил Вячеслава Воеводского в СИЗО на два месяца.

По версии следствия Воеводский с мая по август 2019 года получал взятки от представителя коммерческой организации.

«[Воеводский предложил] систематически передавать ему взятки за совершение незаконных действий в интересах организации, выраженных в не проведении проверок соответствия правилам железнодорожных перевозок перевозимых этой же организацией грузов и за общее покровительство при оказании услуг по железнодорожным перевозкам», — добавили в ведомстве.

По предварительной информации он получил 329 000 рублей. 

Воеводский был назначен начальником железнодорожной станции Новосибирск-Главный в декабре 2017 года. До этого он более десяти лет работал начальником станции Клещиха.

В конце августа в Новосибирске задержали бывшего гендиректора управляющей компании кольцовского биотехнопарка Владимира Кожевникова. В июне Бердский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника городского отдела МВД — начальнику следственного отдела Алексею Зорину.

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    КОММЕНТАРИИ (46)

    Данил
    13 сен 2019 в 09:33

    Неужели он голосовал за Бойко. Тогда это вполне заслуженное наказание. Зачем нам в городе нужны поклонники новального? Их всех можно отправить на рубку леса или на урановые рудники. Крым наш!

    Фото пользователя
    13 сен 2019 в 09:33

    В чём заключается умность умного фонтана-то?

    За Бойко!
    13 сен 2019 в 09:56

    Ребята, это всё клевета!
    Он был сторонником Навального!
    Дело сфабриковано, 37 год возвращается, посадки начались!