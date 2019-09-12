Куриный Gangnam Style: в Новосибирск пришла сеть корейского фастфуда

Курятину в Kannam Chicken выкладывают в лодочки из шпона. Вилочки — тоже деревянные

В ТРЦ «Континент» на Троллейной заработало заведение Kannam Chicken с обжаренной в кляре курятиной. Кафе открыто по франчайзингу, концепцию придумали в Красноярске.

Kannam Chicken расположилась на третьем этаже торгового центра, кроме него здесь нет ресторанных операторов (если не считать кинотеатр, где тоже продают закуски и напитки). Небольшая зона фуд-корта в «Континенте» находится на втором этаже. Собственного зала у кафе нет — только несколько столиков у большой стойки самообслуживания, за которой видна большая кухня.



Kannam (или в другой транскрипции Gangnam) — название района Сеула, который обрёл мировую известность благодаря хиту южнокорейского исполнителя PSY — Gangnam Style. Основное блюдо в заведении — жаренная в кляре курятина (как в KFC): крылья и кусочки филе. Их можно заказать в четырёх видах панировки: простой, медовой, сырной и фирменной (под названием kannam).

Порция стоит от 149 рублей (за четыре крылышка), блюдо подается в тарелках-лодочках, сделанных их шпона.



Заведение расположено на третьем этаже по соседству с кинотеатром Фото: Стас Соколов

Концепцию Kannam Chicken придумали в Красноярске, первое заведение там открылось в 2015 году. В этом году владельцы торгового знака начали активно развивать сеть за счет франчайзинга, первые точки открыты также в Якутске и Южно-Сахалинске. Новосибирское заведение тоже открыто партером-франчайзи, подтвердил представитель красноярской компании Николай Ким.

Как рассказал совладелец новосибирского кафе Равиль Аллаяров, для него и его бизнес-партнера Kannam Chicken это первый опыт в общепите. Решение приобрести франшизу малоизвестного бренда предприниматель объяснил тем, что владельцам хотелось найти что-то «новое, не избитое».

«Мы ездили в Красноярск, ходили к ним в кафе, и нам понравился продукт. Они используют набор специй, маринадов и соусов, которые поставляются из Южной Кореи. Это даёт необычные интересные вкусы», — говорит Аллаяров. По словам предпринимателя, расположенный в удалённом районе «Континент» он выбрал потому, что «сам живёт неподалеку». «Здесь мало хороших заведений, но живёт много людей, и они хотят сходить куда-то поесть рядом с домом, а не ехать в центр», — надеется Равиль.



Кроме Kannam Chicken в «Континенте» работает ещё как минимум пять точек общепита Фото: Стас Соколов