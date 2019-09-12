«Много лекарств даётся вслепую»: известный на весь мир врач рассказал, как спасти медицину

Профессор Зельман приезжает в Россию три–четыре раза в год — он также почётный член Российской академии медицинских наук, почётный профессор Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге

Утром 12 сентября в Новосибирск приехал профессор Владимир Зельман, работающий в США. После встречи с врачами он поделился с корреспондентом НГС мыслями о медицине — как американской, так и российской.

Владимир Зельман — выпускник НГМУ, уже почти 40 лет он работает в США, сейчас Зельман — начальник департамента анестезиологии и реаниматологии Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Сегодня известный нейроанестезиолог приехал в федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске — обсуждать сотрудничество сибирских и американских врачей, в том числе бесплатные поездки студентов в Америку.



Как рассказал Зельман корреспонденту НГС, он считает уровень новосибирского нейроцентра очень высоким. На вопрос, как он оценивает другие новосибирские больницы, он ответил: «Я должен провести время и посмотреть», — но посоветовал критикам российской медицины взвешенно аргументировать свою позицию.

«Вы знаете, вообще всё можно ругать — я бы так подошёл. Критика и так называемое "ругать" должны быть конструктивными. Если есть претензии — надо, естественно, их открыто обсуждать без эмоций, в деловом порядке, для того чтобы предложить что-то лучшее», — отметил профессор из Лос-Анджелеса.



Он обсудил с ведущими новосибирскими врачами, как сделать медицину лучше. Слева направо: главный врач больницы № 25 Сергей Астраков, профессор Владимир Зельман, американский нейрохирург Чарльз Лу и главный врач центра нейрохирургии в Новосибирске Джамиль Рзаев Фото: Мария Морсина / НГС

Он подчеркнул, что «нигде нет идеального здравоохранения» — в том числе в США. По словам Владимира Зельмана, из-за того что численность населения сильно увеличилась за последние десятилетия, государства должны тратить минимум втрое больше на медицину.

«Вне всякого сомнения — если бы сегодня страны не тратили деньги на вооружение, не тратили деньги [на] подготовку для убийства человечества, а тратили эти деньги для здоровья человечества, [здравоохранение было бы лучше]. Это болезнь всего мира, к сожалению, так называемая паранойя, что нас могут атаковать, что мы можем напасть.

Все эти деньги, если пошли бы на здравоохранение, если бы человечество было умнее, если бы было меньше терроризма, меньше угроз, конечно, эти деньги могли бы помочь улучшить здравоохранение.

Я бы не сказал даже, что эти деньги могут решить все проблемы <…> Дело в том, что технологии медицины тоже растут. Пример — мы сегодня можем делать анализ генетического кода пациента <…> И поэтому мы можем, изучив этот геном, видеть мутации или отклонения от нормы и предвидеть заболевание, его профилактировать, предотвратить. И если оно развивается — лечить целенаправленно, и цена [на лечение] уменьшится. Потому что сегодня очень много лекарств вслепую [даётся] <…> Мы даём лекарства, а они приносят ещё и побочные эффекты — нам [потом приходится тратить] деньги и лечить то, в чём мы ошиблись, и возникли проблемы», — высказался врач.

Владимир Зельман отметил, что хотел бы сделать медицину и охрану здоровья «истинно международной», чтобы врачи всего мира могли вместе работать над лечением болезней.

