Три улицы в Академгородке перекроют для митинга и шествия

Перекрыты будут Морской проспект, а также проспекты Академика Коптюга и Академика Лаврентьева
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
Мэрия Новосибирска объявила о перекрытии трёх улиц в Советском районе — в выходные движение закроют для празднования Дня Академгородка.
«Сибирское отделение Российской академии наук согласовало проведение в воскресенье, 15 сентября, с 8:30 до 12:30 торжественного шествия и митинга, посвящённых Дню Академгородка», — сообщает пресс-центр.
Публикуем карту перекрытий, которые назначены в Академгородке на время мероприятий.
В прошлые выходные в Новосибирске были массовые перекрытия дорог в центре — в субботу, 7 сентября, в городе проходили фестиваль бега и велопробег.