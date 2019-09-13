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Дороги и транспорт

Три улицы в Академгородке перекроют для митинга и шествия

В выходные новосибирцы отметят День Академгородка

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Перекрыты будут Морской проспект, а также проспекты Академика Коптюга и Академика Лаврентьева

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Мэрия Новосибирска объявила о перекрытии трёх улиц в Советском районе — в выходные движение закроют для празднования Дня Академгородка.

«Сибирское отделение Российской академии наук согласовало проведение в воскресенье, 15 сентября, с 8:30 до 12:30 торжественного шествия и митинга, посвящённых Дню Академгородка», — сообщает пресс-центр.

Публикуем карту перекрытий, которые назначены в Академгородке на время мероприятий.

Также на этих участках будет ограничена стоянка транспортных средств с 6:00 до 13:00&nbsp;

Также на этих участках будет ограничена стоянка транспортных средств с 6:00 до 13:00 

В прошлые выходные в Новосибирске были массовые перекрытия дорог в центре — в субботу, 7 сентября, в городе проходили фестиваль бега и велопробег.

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