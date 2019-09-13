Вывезли в поле, дали лопаты: две сотни человек поехали сажать сосны под Новосибирском после акции S7

Сегодня, 13 сентября, в Новосибирской области прошла первая посадка деревьев, которую организовала авиакомпания S7 Airlines совместно с партнёрами — на 5 гектарах Коченёвского лесничества посадят сосны и лиственницы.

Авиакомпания S7 выступила с инициативой «Мы — Сибирь» 1 августа 2019 года, чтобы поддержать леса, которые горели на территории Сибири. На месяц она вернула своё историческое название «Сибирь» и собрала деньги на высадку одного миллиона деревьев. При этом самолёт с исторической надписью «Сибирь» на фюзеляже и контуром ёлочки на хвосте продолжит свои полёты — это лайнер Airbus A320.