Темы

СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 65.19
eur 71.83

Все новости

Все новости
Город

Вывезли в поле, дали лопаты: две сотни человек поехали сажать сосны под Новосибирском после акции S7

Для посадок выбрали лесничество в Коченёвском районе

Поделиться

765
15 Обсудить

После лесных пожаров в Сибири были собраны деньги на посадку 1 миллиона деревьев 

Фото: Мария Тищенко / НГС

Сегодня, 13 сентября, в Новосибирской области прошла первая посадка деревьев, которую организовала авиакомпания S7 Airlines совместно с партнёрами — на 5 гектарах Коченёвского лесничества посадят сосны и лиственницы

Авиакомпания S7 выступила с инициативой «Мы — Сибирь» 1 августа 2019 года, чтобы поддержать леса, которые горели на территории Сибири. На месяц она вернула своё историческое название «Сибирь» и собрала деньги на высадку одного миллиона деревьев. При этом самолёт с исторической надписью «Сибирь» на фюзеляже и контуром ёлочки на хвосте продолжит свои полёты — это лайнер Airbus A320.

Следующая посадка деревьев будет в октябре в Иркутской области. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

лесные пожарыволонтёры

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (15)

    путинская не любовь
    13 сен 2019 в 13:01

    Дайте их контакты. У меня дом под городом , пущай вдоль забора посадят штук 20. Обязуюсь ухаживать и беречь. У меня на участке хоть выживут. Их не срубят и не отправят в китай.

    13 сен 2019 в 13:01

    Моё уважение компании и добровольцам!

    Фото пользователя
    13 сен 2019 в 13:05

    Кроме посадок в Нске чё-нить делают ещё?