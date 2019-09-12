Бывший пилот из Толмачёво возглавил авиакомпанию S7 Airlines

В новосибирской авиакомпании S7 Airlines сменился генеральный директор: им стал бывший гендиректор авиакомпании «Глобус» и командир эскадрильи Толмачёвского объединённого авиаотряда Вадим Клебанов.



«С 12 сентября 2019 года Вадим Клебанов назначен генеральным директором S7 Airlines (бренд АО "Авиакомпания «Сибирь»"). В течение последних пяти лет он руководил авиакомпанией "Глобус", входящей в состав холдинга S7 Group», — говорится в официальном сообщении пресс-службы группы компаний S7.



В пресс-службе уточнили, что прежде Вадим Клебанов работал пилотом и командиром эскадрильи Толмачёвского объединенного авиаотряда, с 1998 года — пилотом Ту-204 в авиакомпании «Сибирь». С 2000 года Клебанов занимал разные должности в ОАО «Авиакомпания "Сибирь"» — от заместителя директора лётной службы и начальника лётно-методического отдела до заместителя генерального директора и начальника штаба авиакомпании.

