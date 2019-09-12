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Дороги и транспорт

Бывший пилот из Толмачёво возглавил авиакомпанию S7 Airlines

Пост генерального директора занял Вадим Клебанов

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Вадим Клебанов возглавил авиакомпанию S7 Airlines с сегодняшнего дня

Фото: группа компаний S7, Александр Ощепков / НГС

В новосибирской авиакомпании S7 Airlines сменился генеральный директор: им стал бывший гендиректор авиакомпании «Глобус» и командир эскадрильи Толмачёвского объединённого авиаотряда Вадим Клебанов.

«С 12 сентября 2019 года Вадим Клебанов назначен генеральным директором S7 Airlines (бренд АО "Авиакомпания «Сибирь»"). В течение последних пяти лет он руководил авиакомпанией "Глобус", входящей в состав холдинга S7 Group», — говорится в официальном сообщении пресс-службы группы компаний S7.

В пресс-службе уточнили, что прежде Вадим Клебанов работал пилотом и командиром эскадрильи Толмачёвского объединенного авиаотряда, с 1998 года — пилотом Ту-204 в авиакомпании «Сибирь». С 2000 года Клебанов занимал разные должности в ОАО «Авиакомпания "Сибирь"» — от заместителя директора лётной службы и начальника лётно-методического отдела до заместителя генерального директора и начальника штаба авиакомпании.

Под руководством Вадима Клебанова начнётся объединение авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус».

«Слияние произойдет путем перевода воздушного флота "Глобуса" в сертификат эксплуатанта "Сибири". Процесс объединения планируется завершить к середине декабря», — пояснили в пресс-службе группы компаний S7.

По её данным, Владимир Объедков, занимавший пост генерального директора S7 Airlines в течение последних десяти лет, возглавит в холдинге S7 Group проект по развитию малой авиации.

Этот год для авиакомпании S7 Airlines стал трагическим: её топ-менеджер и совладелец Наталия Филева погибла весной в авиакатастрофе в Германии.

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отставки и назначенияS7 Airlines

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Фигвам
    12 сен 2019 в 16:04

    А слабо компании заделать сервис как на Люфтганзе и ценники как на лоукостере?

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 16:11

    Знаю Вадика лично... Стажировал его вторым пилотом...

    Тип топ
    12 сен 2019 в 16:06

    Очень странное назначение, я бы сказал вопиющее!
    Неужели отставные чекисты-генералы закончились?