Бывший пилот из Толмачёво возглавил авиакомпанию S7 Airlines

Вадим Клебанов возглавил авиакомпанию S7 Airlines с сегодняшнего дня
Фото: группа компаний S7, Александр Ощепков / НГС
В новосибирской авиакомпании S7 Airlines сменился генеральный директор: им стал бывший гендиректор авиакомпании «Глобус» и командир эскадрильи Толмачёвского объединённого авиаотряда Вадим Клебанов.
«С 12 сентября 2019 года Вадим Клебанов назначен генеральным директором S7 Airlines (бренд АО "Авиакомпания «Сибирь»"). В течение последних пяти лет он руководил авиакомпанией "Глобус", входящей в состав холдинга S7 Group», — говорится в официальном сообщении пресс-службы группы компаний S7.
В пресс-службе уточнили, что прежде Вадим Клебанов работал пилотом и командиром эскадрильи Толмачёвского объединенного авиаотряда, с 1998 года — пилотом Ту-204 в авиакомпании «Сибирь». С 2000 года Клебанов занимал разные должности в ОАО «Авиакомпания "Сибирь"» — от заместителя директора лётной службы и начальника лётно-методического отдела до заместителя генерального директора и начальника штаба авиакомпании.
Под руководством Вадима Клебанова начнётся объединение авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус».
«Слияние произойдет путем перевода воздушного флота "Глобуса" в сертификат эксплуатанта "Сибири". Процесс объединения планируется завершить к середине декабря», — пояснили в пресс-службе группы компаний S7.
По её данным, Владимир Объедков, занимавший пост генерального директора S7 Airlines в течение последних десяти лет, возглавит в холдинге S7 Group проект по развитию малой авиации.
Этот год для авиакомпании S7 Airlines стал трагическим: её топ-менеджер и совладелец Наталия Филева погибла весной в авиакатастрофе в Германии.