Передышка до зимы: в Новосибирск придёт потепление до +18 градусов

По её данным, сегодня днём, 13 сентября, в Новосибирске будет умеренный дождь, ветер северо-западный 4–9 м/с, температура ночью +5...+7 градусов, днём +9...+11 градусов.

«Пока сохраняются северные потоки, не исключены дожди, умеренные дожди даже ждём и при прояснениях заморозки ожидаем», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни — значительно теплеть начнёт уже в воскресенье, 15 сентября.

В субботу, 14 сентября, ночью осадков не будет, днём местами небольшой дождь. Ветер западный, со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью +1…+3 градуса, при прояснениях заморозки до –1 градуса. Днём будет +12…+15 градусов.

В воскресенье, 15 сентября, местами небольшой дождь, ветер западный 2–7 м/с. Температура ночью +6…+8 градусов, а днём в воскресенье станет теплее: +16…+18 градусов.

«С понедельника мы ждём поступления более тёплой воздушной массы на нашу территорию с запада», — добавила Виноградова.

Похолодание в Новосибирске началось в начале недели.

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

