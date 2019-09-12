Над левым берегом поднялся столб дыма

Очевидцы сообщают о том, что дым от пожара просматривается даже с Горского микрорайона
Фото: читательница НГС
Над левобережной частью Новосибирска поднялся столб дыма — его видно с площади Маркса и Горского микрорайона.
«Произошло возгорание расселённого барака на улице Костычева. На данный момент происходит тушение и основные силы направлены на защиту негорящей половины барака», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В МЧС уточнили, что горит половина кровли и частично второй этаж. Сообщений о пострадавших не поступало.
Несколько дней назад сильный пожар также вспыхнул на улице Связистов: левый берег окутало чёрным дымом.