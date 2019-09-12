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Над левым берегом поднялся столб дыма

Его видно с площади Маркса и Горского микрорайона

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Очевидцы сообщают о том, что дым от пожара просматривается даже с Горского микрорайона

Фото: читательница НГС

Над левобережной частью Новосибирска поднялся столб дыма — его видно с площади Маркса и Горского микрорайона.

«Произошло возгорание расселённого барака на улице Костычева. На данный момент происходит тушение и основные силы направлены на защиту негорящей половины барака», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС уточнили, что горит половина кровли и частично второй этаж. Сообщений о пострадавших не поступало.

Спасатели подчёркивают, что в загоревшемся бараке никто не живёт

Пожарные пытаются защитить от огня негорящую половину расселённого дома<br>

Пожарные пытаются защитить от огня негорящую половину расселённого дома

Клубы дыма видно с площади Маркса&nbsp;&nbsp;

Клубы дыма видно с площади Маркса  

Информация о пострадавших в пресс-службу МЧС не поступала

Несколько дней назад сильный пожар также вспыхнул на улице Связистов: левый берег окутало чёрным дымом.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Михаил
    12 сен 2019 в 15:17

    Левый берег это страшная деревенька. Там живёт много персонышей интересных. Там нужно развивать психиатрию.

    12 сен 2019 в 15:23

    Я не понял, кто шашлык жарит?

    Фывап
    12 сен 2019 в 15:17

    Зачем спасать "негорящую половину"? Чего доброго, при сносе ещё рабочих задавит, а так сгорела бы и сгорела.