В сквер на Кошурникова вернули пропавшие лавочки: теперь у них больше ножек

В новый сквер на Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска вернули пропавшие скамейки — их убрали через несколько дней после установки, чтобы приделать дополнительные ножки посередине.



Читательница НГС, живущая по соседству со сквером, сообщила, что сегодня днём лавочки вернули на место. «На молочную кухню ходила и видела, что их прикручивают», — рассказала она.



Новый сквер открыли 5 сентября недалеко от станции метро «Золотая Нива», а уже 10 сентября рабочие открутили все лавочки и увезли их на грузовой машине. После в мэрии Новосибирска объяснили, куда пропали садовые диваны: их решили реконструировать с учётом пожеланий горожан.

