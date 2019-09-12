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В сквер на Кошурникова вернули пропавшие лавочки: теперь у них больше ножек

Отремонтированные скамейки поставили на прежние места

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Лавочки из сквера вернули на место после реконструкции

Фото: читательница НГС

В новый сквер на Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска вернули пропавшие скамейки — их убрали через несколько дней после установки, чтобы приделать дополнительные ножки посередине.

Читательница НГС, живущая по соседству со сквером, сообщила, что сегодня днём лавочки вернули на место. «На молочную кухню ходила и видела, что их прикручивают», — рассказала она.

Новый сквер открыли 5 сентября недалеко от станции метро «Золотая Нива», а уже 10 сентября рабочие открутили все лавочки и увезли их на грузовой машине. После в мэрии Новосибирска объяснили, куда пропали садовые диваны: их решили реконструировать с учётом пожеланий горожан.

По словам читательницы НГС, сегодня рабочие, с которыми она разговаривала в сквере, объяснили ей, что у лавочек укрепили середину. На фото видно, что к скамейкам приварили дополнительные ножки.

«Где-то [у лавочек] дощечки от спинки отлетали. После открытия, говорят, оценили, что [у скамеек] хлипкое состояние, — решили переделать», — передала горожанка.

Теперь у каждой скамейки в сквере стало по шесть ножек

Теперь у каждой скамейки в сквере стало по шесть ножек

До того как лавочки убрали из сквера, у них было на две ножки меньше

До того как лавочки убрали из сквера, у них было на две ножки меньше

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    12 сен 2019 в 15:45

    Вспоминаю сад им. Дзержинского. Огромная территория была когда то.

    12 сен 2019 в 15:44

    Этот малюсенький участок называют сквером? даже не смешно, а грустно.

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 15:41

    Очень мало лавочек, судя по фото. Нужно хотя бы по одной на квадратный метр ставить.