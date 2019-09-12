В сквер на Кошурникова вернули пропавшие лавочки: теперь у них больше ножек

Лавочки из сквера вернули на место после реконструкции
Фото: читательница НГС
В новый сквер на Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска вернули пропавшие скамейки — их убрали через несколько дней после установки, чтобы приделать дополнительные ножки посередине.
Читательница НГС, живущая по соседству со сквером, сообщила, что сегодня днём лавочки вернули на место. «На молочную кухню ходила и видела, что их прикручивают», — рассказала она.
Новый сквер открыли 5 сентября недалеко от станции метро «Золотая Нива», а уже 10 сентября рабочие открутили все лавочки и увезли их на грузовой машине. После в мэрии Новосибирска объяснили, куда пропали садовые диваны: их решили реконструировать с учётом пожеланий горожан.
По словам читательницы НГС, сегодня рабочие, с которыми она разговаривала в сквере, объяснили ей, что у лавочек укрепили середину. На фото видно, что к скамейкам приварили дополнительные ножки.
«Где-то [у лавочек] дощечки от спинки отлетали. После открытия, говорят, оценили, что [у скамеек] хлипкое состояние, — решили переделать», — передала горожанка.