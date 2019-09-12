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Оппозиционера Сергея Бойко после обыска в квартире увезли в сопровождении силовиков

Также обыски сегодня прошли в штабе Алексея Навального в Новосибирске и у нескольких волонтёров

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Обыск начался около 10:00 12 сентября

Фото: Дарья Януш / НГС

В четверг, 12 сентября, в квартире оппозиционера и кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко прошёл обыск — после этого политика и его супругу увезли в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. 

Обыск в квартире Бойко начался около 10:00. Сначала силовики пытались выбить дверь. Когда на место приехал адвокат политика, силовики вошли в квартиру. Обыск длился больше пяти часов. 

«В штабе у нас изымают технику. <...> А ко мне в квартиру уже полчаса ломают дверь. Получается пока не очень. Я был готов открыть после подтверждения их полномочий. Но они вместо этого начали ломать дверь. Я дома с женой, ничего не предвещало. Началось чуть позже 10, причём одновременно начались обыски. Видимо, они хотят попасть в квартиру до того, как приедет адвокат», — рассказывал корреспонденту НГС Сергей Бойко. 


До того, как силовики попали в квартиру Сергея Бойко, он успел отправить цифровые носители с данными своим друзьям — сделал он это с помощью дрона. 

Сам Бойко для комментариев сейчас недоступен — экс-кандидат в мэры Новосибирска не берёт трубку.


Редакция НГС ведёт онлайн-репортаж с места событий

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    mmm@mail.ru
    12 сен 2019 в 17:07

    Локоть хочет получить акции протеста? Или чего он добивается? Ну выиграл уже выборы - иди делом займись. Какой смысл сейчас то что-то ломать?

    Дэн
    12 сен 2019 в 17:02

    демократия во всей красе....

    Max
    12 сен 2019 в 17:09

    Если нечего скрывать, зачем цифровые носители отправил дроном?