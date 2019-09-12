Оппозиционера Сергея Бойко после обыска в квартире увезли в сопровождении силовиков

В четверг, 12 сентября, в квартире оппозиционера и кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко прошёл обыск — после этого политика и его супругу увезли в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.



Обыск в квартире Бойко начался около 10:00. Сначала силовики пытались выбить дверь. Когда на место приехал адвокат политика, силовики вошли в квартиру. Обыск длился больше пяти часов.



«В штабе у нас изымают технику. <...> А ко мне в квартиру уже полчаса ломают дверь. Получается пока не очень. Я был готов открыть после подтверждения их полномочий. Но они вместо этого начали ломать дверь. Я дома с женой, ничего не предвещало. Началось чуть позже 10, причём одновременно начались обыски. Видимо, они хотят попасть в квартиру до того, как приедет адвокат», — рассказывал корреспонденту НГС Сергей Бойко.