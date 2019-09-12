Сотрудники полиции задержали журналиста НГС

Сегодня утром в Советском районе Новосибирска был задержан журналист и фотограф НГС Густаво Веласкес. По заданию редакции он отправился снимать совместные антитеррористические учения полиции и ФСБ, которые сегодня с утра проходят на судоходном шлюзе. Связь с нашим журналистом пропала около 11:30.



Как заявил позвонивший в редакцию человек, представившийся сотрудником уголовного розыска полиции, Густаво Веласкес снимал «не там, где нужно, и не тех, кого нужно». Других оснований для задержания собеседник не назвал.

