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Сотрудники полиции задержали журналиста НГС

Они заявили, что на учениях он снимал «не там, где нужно, и не тех, кого нужно»

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Густаво Веласкес отправился снимать учения полиции и ФСБ и пропал

Фото: личная страница на www.facebook.com

Сегодня утром в Советском районе Новосибирска был задержан журналист и фотограф НГС Густаво Веласкес. По заданию редакции он отправился снимать совместные антитеррористические учения полиции и ФСБ, которые сегодня с утра проходят на судоходном шлюзе. Связь с нашим журналистом пропала около 11:30.

Как заявил позвонивший в редакцию человек, представившийся сотрудником уголовного розыска полиции, Густаво Веласкес снимал «не там, где нужно, и не тех, кого нужно». Других оснований для задержания собеседник не назвал.

«Густаво — отличный фотожурналист, который работал в десятке стран мира, в том числе — в горячих точках. Он гражданин Аргентины, но у него есть разрешение на работу в России, удостоверение журналиста и все необходимые аккредитации для съемок. Задержание нашего журналиста без законных оснований с формулировкой "не там снимал" — это незаконное препятствование деятельности журналиста. Редакция обязательно будет принимать меры», — заявил главный редактор НГС Александр Агафонов.

Где сейчас находится наш сотрудник, неизвестно. По неподтвержденным данным, его доставили в отдел полиции № 10 «Советский», где заставили проходить процедуру дактилоскопии.

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задержаниеполицияучения

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Акроним
    12 сен 2019 в 13:39

    А если я из дома вижу эти ваши учения я тоже смотрю "не то что нужно и не тех кого нужно?"

    я не робот
    12 сен 2019 в 13:40

    В США вообще прессу не допускают к подобным учениям. А креакл из редакции нгса сразу вой поднял.

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 13:42

    Долбаное кремлеботьё полезет щас.
    А в США кста с 1999 до 2019 президенты: Клинтон, Буш Младший, Обама, Обама, Трамп.