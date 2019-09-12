Власти пообещали настроить проблемный светофор на дублёре Богдашки

Пробка на Георгия Колонды собирается каждый день из-за нового светофора
Фото: читательница НГС
Мэрия Новосибирска пообещала переделать светофор на улице Георгия Колонды в Калининском районе Новосибирска, из-за которого регулярно собираются пробки.
О постоянных заторах в редакцию НГС сообщают читатели. По их словам, пробка собирается из-за светофора на перекрёстке с улицей Объединения.
«Понимая, что существующие параметры проезжих частей не справляются с интенсивностью движения, в настоящее время ведутся проектные работы по строительству продолжения автодороги по ул. Г. Колонды (III этапа) на участке от ул. Фадеева до ул. Объединения и далее уширения проезжей части существующей автодороги по ул. Объединения до железнодорожного переезда в районе жилого дома
Пробки на перекрёстке Фадеева, Окружной и Рекордного переулка появились с первых же дней после ввода второй очереди улицы Георгия Колонды.
В начале августа дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог до микрорайона Родники на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента».