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Дороги и транспорт

Власти пообещали настроить проблемный светофор на дублёре Богдашки

Из-за большого потока на улице Георгия Колонды регулярно собирается пробка

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Пробка на Георгия Колонды собирается каждый день из-за нового светофора

Фото: читательница НГС

Мэрия Новосибирска пообещала переделать светофор на улице Георгия Колонды в Калининском районе Новосибирска, из-за которого регулярно собираются пробки.

О постоянных заторах в редакцию НГС сообщают читатели. По их словам, пробка собирается из-за светофора на перекрёстке с улицей Объединения.

«Понимая, что существующие параметры проезжих частей не справляются с интенсивностью движения, в настоящее время ведутся проектные работы по строительству продолжения автодороги по ул. Г. Колонды (III этапа) на участке от ул. Фадеева до ул. Объединения и далее уширения проезжей части существующей автодороги по ул. Объединения до железнодорожного переезда в районе жилого дома № 11», — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Пробки на перекрёстке Фадеева, Окружной и Рекордного переулка появились с первых же дней после ввода второй очереди улицы Георгия Колонды.

В начале августа дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог до микрорайона Родники на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента».

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Янка
    12 сен 2019 в 14:44

    Что дала эта Колонда жителям Родников и Снегирей? По факту НИЧЕГО. Зато мэрия гордо надувает щеки

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 14:43

    Кто мешали мэрии сразу нормально настроить светофор? А как только появилась статья на НГС, заюлили. Просто пиар. Предлагаю проверить работу светофора через неделю - наверняка ничего не изменится

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 14:41

    Локоть, ты бесполезный. К сожалению. Я не верю твоим обещаниям нисколько. Ты, даже, светофор не можешь настроить сразу нормально.