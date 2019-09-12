ФК «Новосибирск» оштрафовали за бегающих по полю болельщиков

Сейчас в клубе ищут подростков, которые выбежали на поле
Фото: SPORT54
Российский футбольный союз оштрафовал ФК «Новосибирск» на 25 тысяч рублей — во время матча 6 сентября на поле вышли болельщики.
В минувшую пятницу «Новосибирск» играл с омским «Иртышом». Инцидент случился в конце второго тайма — на поле выбежали два подростка. Они добежали до игроков, потом развернулись и покинули поле.
«За необеспечение безопасности и появление на поле посторонних лиц — оштрафовать ФК "Новосибирск" г. Новосибирск на 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей», — такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
В пресс-службе футбольного клуба пояснили, что 5 тысяч — это штраф за выход болельщиков, ещё 20 тысяч — это штраф за необеспечение безопасности.
«Нас уведомили несколько дней назад, что будет заседание КДК РФС по этому вопросу. Соответственно, работа будет проведена, у нас заместитель директора по безопасности Виктор Степанов о ситуации знает. В данный момент мы разбираемся, пытаемся установить личности данных молодых граждан, для того чтобы какую-то работу с ними провести. В любом случае, штраф будет оплачен клубом», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь «Новосибирска» Дмитрий Кондратьев.
Также в клубе выясняют, была ли допущена ошибка кем-то из стюардов. Сейчас ищут запись, на которую попал момент выхода болельщиков на поле.
На ближайший матч из-за этого инцидента планируется увеличение числа стюардов, добавил Кондратьев.
«Новосибирск» в том матче уступил «Иртышу» со счётом 0:1. А на этой неделе, 9 сентября, «Новосибирск» сыграл вничью с командой «Динамо-Барнаул».