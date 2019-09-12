Врачи из Лос-Анджелеса решили взять к себе молодых новосибирских медиков

Профессор Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Владимир Зельман анонсировал поездки новосибирских студентов-медиков в США — там они научатся новому и посмотрят, как живут местные молодые врачи.



Об этом известный врач Владимир Зельман, работающий в США, рассказал 12 сентября во время визита в федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске. На встрече, посвящённой сотрудничеству сибирских и американских врачей, побывал также ректор НГМУ Игорь Маринкин.

Зельман сообщил корреспонденту НГС, что ближе к Новому году несколько студентов из новосибирского вуза смогут поехать в США на три недели.

