Врачи из Лос-Анджелеса решили взять к себе молодых новосибирских медиков

Нескольким студентам новосибирского медуниверсита повезёт — они поедут учиться в США за счёт своего вуза
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Профессор Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Владимир Зельман анонсировал поездки новосибирских студентов-медиков в США — там они научатся новому и посмотрят, как живут местные молодые врачи.
Об этом известный врач Владимир Зельман, работающий в США, рассказал 12 сентября во время визита в федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске. На встрече, посвящённой сотрудничеству сибирских и американских врачей, побывал также ректор НГМУ Игорь Маринкин.
Зельман сообщил корреспонденту НГС, что ближе к Новому году несколько студентов из новосибирского вуза смогут поехать в США на три недели.
«[Думаю, что] в этом году они посетят Лос-Анджелес, институт медицинский, в котором я работаю 38 с половиной лет, для того, чтобы посмотреть, как студенты живут, как идёт процесс обучения, [смогут] познакомиться и подружиться», — пояснил профессор Зельман.
По его словам, ректор НГМУ заявил, что «готов спонсировать» студентов или ординаторов. В свою очередь, американский вуз может отправить нескольких своих студентов в Новосибирск. Владимир Зельман добавил, что такая образовательная программа будет полезна для студентов обеих стран, поскольку у врачей «должна быть свобода передвижения», чтобы они учились новому.
Зельман Владимир Лазаревич — российский и американский врач и учёный. Окончил лечебный факультет Новосибирского медицинского института (ныне университет). С 1961 года — руководитель отделения нейроанестезиологии Института неврологии АМН СССР в Москве. В США работает с 1975 года. Начальник департамента анестезиологии и реаниматологии Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Почётный член Российской академии медицинских наук, почётный профессор Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
Ранее областное министерство образования анонсировало, что федеральные власти планируют увеличить приток студентов из других стран в Новосибирск в два раза за пять лет — для них даже построят специальный кампус.