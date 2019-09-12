Из Центрального парка уберут часть аттракционов и киосков

По его словам, уберут часть аттракционов и сделают их более современными.

«Мы планируем заняться в дальнейшем Центральным парком. Освободить его, честно говоря, от торговых точек и превращать полностью парк в зелёную зону отдыха», — рассказал мэр Анатолий Локоть 11 сентября на открытии светомузыкального фонтана в Центральном парке .

Директор Центрального парка Андрей Былин уточнил корреспонденту НГС, что все эти новшества будут только в следующем году, до конца этого года ничего менять не будут.

«Торговлю [уберут] не всю, а выборочно. Всё, что соответствует требованиям парка, мы оставим. А то, что не соответствует или в неприглядном виде, неэстетическом — то будем убирать», — пояснил Былин.

По его словам, из парка, например, уберут шашлычные, так как их запах не всем приятен. Останутся несколько киосков, в том числе с фастфудом, которые будут соответствовать требованиям оформления. Количество аттракционов сократят примерно на 10%, уточнил директор парка.

Этой осенью закроется шашлычная в «Берёзовой роще», сообщала в августе начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. По её словам, шашлычные, где готовят на открытом огне, уберут из всех городских парков.