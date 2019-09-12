Трамвай № 16 протаранил выехавший на рельсы микроавтобус на Вертковской

По информации аваркомов, в этом ДТП никто не пострадал
Фото: служба аварийных комиссаров «Альянс»
Днём 12 сентября на перекрёстке улиц Римского-Корсакова и Вертковской в Кировском районе Новосибирска столкнулись Nissan и трамвай
«Автомобиль Nissan двигался по улице Римского-Корсакова со стороны улицы Степной в сторону улицы Немировича-Данченко, на пересечении с улицей Вертковской совершил столкновение с трамваем, который двигался по улице Вертковской со стороны улицы Костычева в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По их данным, в аварии никто не пострадал, но движение через перекрёсток оказалось затруднено: попавший в ДТП трамвай перегородил улицу Римского-Корсакова. Также участники аварии мешают проехать нескольким трамваям.
На онлайн-карте ЦУГАЭТ видно, что сейчас на перекрёстке стоят три трамвая маршрутов
Двумя днями ранее на перекрёстке улиц Блюхера и Ватутина иномарка столкнулась с трамваем