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Трамвай № 16 протаранил выехавший на рельсы микроавтобус на Вертковской

Авария случилась на пересечении c Римского-Корсакова

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По информации аваркомов, в этом ДТП никто не пострадал

Фото: служба аварийных комиссаров «Альянс»

Днём 12 сентября на перекрёстке улиц Римского-Корсакова и Вертковской в Кировском районе Новосибирска столкнулись Nissan и трамвай № 16.

«Автомобиль Nissan двигался по улице Римского-Корсакова со стороны улицы Степной в сторону улицы Немировича-Данченко, на пересечении с улицей Вертковской совершил столкновение с трамваем, который двигался по улице Вертковской со стороны улицы Костычева в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».

По их данным, в аварии никто не пострадал, но движение через перекрёсток оказалось затруднено: попавший в ДТП трамвай перегородил улицу Римского-Корсакова. Также участники аварии мешают проехать нескольким трамваям.

Стоящий трамвай перегородил улицу

Стоящий трамвай перегородил улицу

На онлайн-карте ЦУГАЭТ видно, что сейчас на перекрёстке стоят три трамвая маршрутов № 2, 10 и 16.

Авария случилась на пересечении Вертковской и Римского-Корсакова

Авария случилась на пересечении Вертковской и Римского-Корсакова

Двумя днями ранее на перекрёстке улиц Блюхера и Ватутина иномарка столкнулась с трамваем № 15. Это ДТП привело к пробке: скорость машин в потоке снизилась до 5 км/ч.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 12:15

    Малаца транвай! Ату их!

    12 сен 2019 в 12:15

    А че они стоят и ждут?
    Убрал свое ведро, дал пятерку водели трамвая и дальше поехал

    Диванный эксперт
    12 сен 2019 в 12:22

    Водиле зрение проверить не помешало бы. Справку о медкомиссии необходимо срочно аннулировать.