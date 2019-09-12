Трамвай № 16 протаранил выехавший на рельсы микроавтобус на Вертковской

Днём 12 сентября на перекрёстке улиц Римского-Корсакова и Вертковской в Кировском районе Новосибирска столкнулись Nissan и трамвай № 16 .



«Автомобиль Nissan двигался по улице Римского-Корсакова со стороны улицы Степной в сторону улицы Немировича-Данченко, на пересечении с улицей Вертковской совершил столкновение с трамваем, который двигался по улице Вертковской со стороны улицы Костычева в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».



По их данным, в аварии никто не пострадал, но движение через перекрёсток оказалось затруднено: попавший в ДТП трамвай перегородил улицу Римского-Корсакова. Также участники аварии мешают проехать нескольким трамваям.

