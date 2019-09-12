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Криминал

С балкона дома на улице Гоголя расстреляли «Инфинити»

Под пули попали и несколько других автомобилей на парковке

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Владелец «Инфинити» увидел сегодня утром следы от пуль на лобовом стекле

Фото: читатель НГС

Сегодня, 12 сентября, рядом с домом по адресу Гоголя, 51 в Центральном районе Новосибирска расстреляли несколько машин.

«Подошёл, в машину сажусь, думаю, на стекле — птичка. Бац — это не птичка, это след от выстрела. <...> Я позвонил в полицию, пошёл искать свидетелей. В частности, подошёл к консьержу, видеокамеры посмотрели, но там не видно момента, когда стреляют. Там сверху же стреляют», — рассказал корреспонденту НГС хозяин повреждённой «Инфинити».

Консьерж рассказал хозяину «Инфинити», что сегодня утром жители уже жаловались на то, что машины были расстреляны. Кроме того, другие жильцы рассказали, что около 11:00 возвращались домой — слышали хлопки и видели, что стреляют по машинам.

Жители предполагают, что стреляли из пневматического оружия.

К владельцу повреждённой машины  приезжали полицейские. Также к полицейским обратилась и владелица «Ниссана», у которого тоже повреждено лобовое стекло. По его словам, по этим случаям полицейские составили протоколы. 

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области сообщили, что прокомментируют стрельбу на Гоголя позднее.

На прошлой неделе в новосибирском Академгородке обстреляли «Хонду Цивик» — её владелец обнаружил на лобовом стекле шесть выбоин от пуль.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    951
    12 сен 2019 в 15:06

    Сегодня по машинам, завтра по птичкам, а позже могут и до людей добраться.

    ЫЫЫ
    12 сен 2019 в 15:04

    Развелось инфинитей, пальнуть некуда...

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 15:07

    НЕкогда сегодня полицейским они про всей стране оппозиционеров ловят