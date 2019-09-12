С балкона дома на улице Гоголя расстреляли «Инфинити»

Сегодня, 12 сентября, рядом с домом по адресу Гоголя, 51 в Центральном районе Новосибирска расстреляли несколько машин.

«Подошёл, в машину сажусь, думаю, на стекле — птичка. Бац — это не птичка, это след от выстрела. <...> Я позвонил в полицию, пошёл искать свидетелей. В частности, подошёл к консьержу, видеокамеры посмотрели, но там не видно момента, когда стреляют. Там сверху же стреляют», — рассказал корреспонденту НГС хозяин повреждённой «Инфинити».

Консьерж рассказал хозяину «Инфинити», что сегодня утром жители уже жаловались на то, что машины были расстреляны. Кроме того, другие жильцы рассказали, что около 11:00 возвращались домой — слышали хлопки и видели, что стреляют по машинам.