Полиция приехала искать мигрантов на Хилокском рынке

Сегодня утром, 12 сентября, полицейские приехали проверять мигрантов на Хилокский рынок Новосибирска.

Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили сотрудники Хилокского рынка.

«Документы проверяют», — сообщили на Хилокском рынке, добавив, что пока никого из работников рынка не увезли. Проверка идёт с 9:00.

На момент публикации пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области была недоступна.

В конце августа полицейские и Росгвардия провели рейд по нелегальным мигрантам в мечети рядом с Хилокским рынком — тогда они проверили около 300 прихожан.