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Полиция приехала искать мигрантов на Хилокском рынке

Сотрудников рынка проверяют с раннего утра

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Полиция начала сегодня проверку в 9 утра

Фото: Стас Соколов / НГС

Сегодня утром, 12 сентября, полицейские приехали проверять мигрантов на Хилокский  рынок Новосибирска.

Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили сотрудники Хилокского рынка.

«Документы проверяют», — сообщили на Хилокском рынке, добавив, что пока никого из работников рынка не увезли. Проверка идёт с 9:00.

На момент публикации пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области была недоступна.

В конце августа полицейские и Росгвардия провели рейд по нелегальным мигрантам в мечети рядом с Хилокским рынком — тогда они проверили около 300 прихожан.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

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    12 сен 2019 в 12:08

    Как всегда,отчитаются о 10-ти нелегалах...

    12 сен 2019 в 12:07

    Там уже не Новосибирск! Там Азия. Свой мир. Мимо езжу каждый день - пешком бы не пошла никогда!!!

    12 сен 2019 в 12:03

    Проверяйте, проверяйте так много их вокруг стало.