Двух бердчан отдают под суд за убийство сибирячки на Peugeot

Двух жителей Бердска отдают под суд за убийство 34-летней Ирины Синельниковой, которая пропала в январе 2019 года после того, как поехала продавать Peugeot 407.



Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бердчан, сообщили в региональной прокуратуре.



«11 января текущего года в дневное время под предлогом покупки автомобиля обвиняемые встретились в городе Бердске с потерпевшей. На встречу она приехала одна, захватив все документы на машину. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следователей СК России.



Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые задушили продавца машины самодельной удавкой, забрали украшения и документы, а потом на её машине уехали в Кемеровскую область и бросили тело в стороне от дороги.



«Похищенный автомобиль обвиняемые продали за 155 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.



По её данным, теперь обвиняемые пойдут под суд за убийство («ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбой (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и похищение документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Кемеровский областной суд.

