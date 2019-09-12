Двух бердчан отдают под суд за убийство сибирячки на Peugeot

Ирина Синельникова погибла 11 января — её тело нашли в Кемеровской области
Фото: Стас Соколов / НГС, vk.com/autoberdsk
Двух жителей Бердска отдают под суд за убийство 34-летней Ирины Синельниковой, которая пропала в январе 2019 года после того, как поехала продавать Peugeot 407.
Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бердчан, сообщили в региональной прокуратуре.
«11 января текущего года в дневное время под предлогом покупки автомобиля обвиняемые встретились в городе Бердске с потерпевшей. На встречу она приехала одна, захватив все документы на машину. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следователей СК России.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые задушили продавца машины самодельной удавкой, забрали украшения и документы, а потом на её машине уехали в Кемеровскую область и бросили тело в стороне от дороги.
«Похищенный автомобиль обвиняемые продали за 155 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.
По её данным, теперь обвиняемые пойдут под суд за убийство («ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбой (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и похищение документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Кемеровский областной суд.
Первые сообщения о пропаже бердчанки Ирины Синельниковой появились в социальных сетях вечером 11 января. Сибирячка поехала продавать Peugeot 407 с башкирскими номерами и не вернулась. К вечеру 12 января на поиски Ирины собрались больше 200 добровольцев. На следующий день следователи сообщили, что тело бердчанки нашли в Кемеровской области, и возбудили уголовное дело.
Сейчас в Новосибирске ищут пропавшую 36-летнюю Наталью Устинову, исчезновение которой также связано с продажей автомобиля. В пятницу, 6 сентября, сибирячка уехала на своей «Мазде Демио» смотреть новую машину, оставив двоих детей, и исчезла. Спустя несколько дней оперативникам удалось найти её машину, определить место последнего сигнала с её сотового и выяснить, что до места пропажи Устинова добиралась на такси. Позже таксист рассказал об этой поездке — он уверен, что сибирячка не хотела ехать на встречу.