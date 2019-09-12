В доме главы штаба Навального в Новосибирске начался обыск

Утром в четверг, 12 сентября, в квартире оппозиционного политика, кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко начался обыск.



Также сообщается, что обыски начались и в новосибирском штабе Алексея Навального.



«Да, обыски сейчас идут и в квартире Сергея, и у нас в штабе. Это в рамках московского дела о легализации доходов против ФБК. Сейчас происходит обыск, выемка документов. Порядка 20 сотрудников Следственного комитета», — сообщила корреспонденту НГС юрист штаба Навального в Новосибирске Анжелика Чернявская.