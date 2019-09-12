В доме главы штаба Навального в Новосибирске начался обыск

Обыски начались утром 12 сентября. На фото — полицейская машина у дома Сергея Бойко на улице 1905 года
Фото: Дарья Януш / НГС
Утром в четверг, 12 сентября, в квартире оппозиционного политика, кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко начался обыск.
Также сообщается, что обыски начались и в новосибирском штабе Алексея Навального.
«Да, обыски сейчас идут и в квартире Сергея, и у нас в штабе. Это в рамках московского дела о легализации доходов против ФБК. Сейчас происходит обыск, выемка документов. Порядка 20 сотрудников Следственного комитета», — сообщила корреспонденту НГС юрист штаба Навального в Новосибирске Анжелика Чернявская.
В пресс-службах областных управлений СК и МВД пообещали прокомментировать обыски позднее.
Редакция НГС ведёт онлайн-трансляцию с места событий.