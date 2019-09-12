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Политика

В доме главы штаба Навального в Новосибирске начался обыск

Обыски идут и в новосибирском штабе сторонников Алексея Навального

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Обыски начались утром 12 сентября. На фото — полицейская машина у дома Сергея Бойко на улице 1905 года 

Фото: Дарья Януш / НГС

Утром в четверг, 12 сентября, в квартире оппозиционного политика, кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко начался обыск.

Также сообщается, что обыски начались и в новосибирском штабе Алексея Навального. 

«Да, обыски сейчас идут и в квартире Сергея, и у нас в штабе. Это в рамках московского дела о легализации доходов против ФБК. Сейчас происходит обыск, выемка документов. Порядка 20 сотрудников Следственного комитета», — сообщила корреспонденту НГС юрист штаба Навального в Новосибирске Анжелика Чернявская. 


В пресс-службах областных управлений СК и МВД пообещали прокомментировать обыски позднее.

Редакция НГС ведёт онлайн-трансляцию с места событий

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Я_вь
    12 сен 2019 в 10:56

    Помнится и у Грудинина после выборов проблемы были..

    фиалка
    12 сен 2019 в 10:51

    Видно кому то Навальный как кость в горле...

    вот это поворот
    12 сен 2019 в 10:57

    Значит он девушку грохнул? Ту, которая поехала машину покупать? Ну и ну!