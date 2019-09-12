Оперативники пришли с обысками домой к оппозиционеру Сергею Бойко

Появились первые фотографии из новосибирского штаба Алексея Навального, где сейчас тоже проходит обыск.
Наш корреспондент проникла в подъезд, где живёт Сергей Бойко.
«Я на этаже ниже. Стоит такой шум, будто двери взламывают. Слышно, как что-то бьют», — предаёт наш журналист Дарья Януш.
В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области отказались комментировать обыски.
У дома Сергея Бойко стоит одна полицейская машина. Пока сотрудников правоохранительных органов рядом не видно, передаёт наш корреспондент Дарья Януш с места событий.