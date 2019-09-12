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Оперативники пришли с обысками домой к оппозиционеру Сергею Бойко

Обыски идут и в новосибирском штабе сторонников Алексея Навального

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Обыски начались утром 12 сентября

Утром 12 сентября в доме оппозиционного политика, кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко начался обыск.

Также сообщается, что обыски начались и в новосибирском штабе Алексея Навального. 

«Да, обыски сейчас идут и в квартире Сергея, и у нас в штабе. Это в рамках московского дела о легализации доходов против ФБК. Сейчас происходит обыск, выемка документов. Порядка 20 сотрудников Следственного комитета», — сообщила корреспонденту НГС юрист штаба Навального в Новосибирске Анжелика Чернявская. 


В пресс-службах областных управлений СК и МВД пообещали прокомментировать обыски позднее.

Во вторник обыски в штабах Навального прошли в других городах России. Тогда Сергей Бойко сообщал корреспонденту НГС, что новосибирского штаба обыски не коснулись. «Пока обошли наш штаб», — коротко ответил он.

Сам Бойко для комментариев сейчас недоступен — экс-кандидат в мэры Новосибирска не берёт трубку

В июле 2017 года полиция и пожарные оцепили офис Навального после сообщения о бомбе

Александр Сильченко

Появились первые фотографии из новосибирского штаба Алексея Навального, где сейчас тоже проходит обыск. 

Рядом с офисом стоит тонированная «Газель»

Рядом с офисом стоит тонированная «Газель»

Рядом заметили людей в масках с огромной болгаркой

Рядом заметили людей в масках с огромной болгаркой

В штаб никого не пускают

В штаб никого не пускают

Александр Сильченко

Наш корреспондент проникла в подъезд, где живёт Сергей Бойко. 

«Я на этаже ниже. Стоит такой шум, будто двери взламывают. Слышно, как что-то бьют», — предаёт наш журналист Дарья Януш. 

Александр Сильченко

В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области отказались комментировать обыски. 

Александр Сильченко

У дома Сергея Бойко стоит одна полицейская машина. Пока сотрудников правоохранительных органов рядом не видно, передаёт наш корреспондент Дарья Януш с места событий. 

Во дворе дома Сергея Бойко стоит одна полицейская машина

Во дворе дома Сергея Бойко стоит одна полицейская машина

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    КОММЕНТАРИИ (56)

    Хахаха
    12 сен 2019 в 10:46

    Власть совсем сбрендила! Даже я, нейтральный человек, скоро стану оппозиционером

    хмм?
    12 сен 2019 в 10:46

    Чего же путин так боится-то?

    Qwerty
    12 сен 2019 в 10:48

    Ну никак покоя оппозиции не дают. Всеми этими проверками Путин лично себя позорит. Видно страх у него перед инакомыслящими. Перед теми, кто не смотрит его промывку мозгов по телеку.