Оперативники пришли с обысками домой к оппозиционеру Сергею Бойко

Утром 12 сентября в доме оппозиционного политика, кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко начался обыск.



Также сообщается, что обыски начались и в новосибирском штабе Алексея Навального.



«Да, обыски сейчас идут и в квартире Сергея, и у нас в штабе. Это в рамках московского дела о легализации доходов против ФБК. Сейчас происходит обыск, выемка документов. Порядка 20 сотрудников Следственного комитета», — сообщила корреспонденту НГС юрист штаба Навального в Новосибирске Анжелика Чернявская.



В пресс-службах областных управлений СК и МВД пообещали прокомментировать обыски позднее.



Во вторник обыски в штабах Навального прошли в других городах России. Тогда Сергей Бойко сообщал корреспонденту НГС, что новосибирского штаба обыски не коснулись. «Пока обошли наш штаб», — коротко ответил он.



Сам Бойко для комментариев сейчас недоступен — экс-кандидат в мэры Новосибирска не берёт трубку



В июле 2017 года полиция и пожарные оцепили офис Навального после сообщения о бомбе