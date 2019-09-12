Билеты дешевеют: новосибирцам стало выгоднее летать в Черногорию, Таиланд и Китай

Билеты в Китай подешевели на 39% по сравнению с августом. На фото — парк Бэйхай в Пекине
Фото: Мария Тищенко / НГС
Новосибирцам стало выгоднее летать в Черногорию, Таиланд и Китай осенью — билеты по этим направлениям подешевели на треть. Такие данные НГС предоставила пресс-служба сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
В сентябре снизились цены на перелёты в Черногорию — на 48% по сравнению с августом, Китай — 39%, Таиланд — 38%, Киргизию — 29% и Италию — 24%. При этом в большинстве этих стран в сентябре начинается бархатный сезон, когда днём ещё тепло, но уже не душно, а море по-прежнему тёплое.
«В октябре новосибирцам выгоднее всего слетать в Киргизию (–38% по сравнению с сентябрьскими ценами), Турцию (–36%) и на Кипр (–11%). Стоимость авиабилетов в Черногорию, Италию и Таиланд продолжит снижаться: на 35%, 13% и 11% соответственно. На многих турецких курортах в октябре ещё сохраняется хорошая погода для пляжного отдыха. В Черногории и Италии купаться уже не получится, зато можно отправиться на экскурсии», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе сервиса.
В поездках по России в сентябре жители Новосибирска больше всего могут сэкономить на билетах в Ростов-на-Дону — цена снижена на 47% по сравнению с августом, Сургут — 40% и Южно-Сахалинск — 34%.
«Октябрь же — самое время ехать на экскурсии в столицу: билеты в Москву дешевеют на 49% по сравнению с сентябрём», — добавили в компании.
Ранее на НГС эксперты посоветовали новосибирцам покупать авиабилеты за полгода вперёд.