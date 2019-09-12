Билеты дешевеют: новосибирцам стало выгоднее летать в Черногорию, Таиланд и Китай

Новосибирцам стало выгоднее летать в Черногорию, Таиланд и Китай осенью — билеты по этим направлениям подешевели на треть. Такие данные НГС предоставила пресс-служба сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В сентябре снизились цены на перелёты в Черногорию — на 48% по сравнению с августом, Китай — 39%, Таиланд — 38%, Киргизию — 29% и Италию — 24%. При этом в большинстве этих стран в сентябре начинается бархатный сезон, когда днём ещё тепло, но уже не душно, а море по-прежнему тёплое.