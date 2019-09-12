Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами на трассе под Новосибирском

Из пострадавших госпитализированы двое
Фото: Константин Шкабарня
Накануне поздно вечером 12 сентября в Искитимском районе Новосибирской области в аварию попали три автомобиля — в автоинспекции рассказали о последствиях ДТП.
В ДТП столкнулись «Хонда», «Мазда» и «Тойота». Всего пострадали пять человек, самые серьёзные травмы у 19-летней пассажирки «Хонды»
«Сочетанная автодорожная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга лёгкой степени, закрытый перелом костей носа, ушибленная рана лобной области, ушиб грудной клетки», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Кроме того, девушка, возможно, получила травму позвоночника.
Водитель «Мазды» получил ушиб колена, его не госпитализировали. 22-летняя пассажирка «Мазды» сломала ногу, её также отпустили домой. У водителя «Хонды» вывих стопы — он госпитализирован. У 26-летнего пассажира «Хонды» ушибы.
Константин Шкабарня сообщил, что 27-летний водитель ехал на автомобиле «Мазда» по автодороге Р-256 со стороны Линёво в сторону Искитима. На 76-м километре наехал на металлическое ограждение, затем он столкнулся с «Тойотой Премио», которой управляла 40-летняя женщина. «Тойота» ехала с «Маздой» в попутном направлении. Затем «Мазда» столкнулась с попутной «Хондой», которой управлял 26-летний водитель.
Сегодня утром из службы 112 пришло сообщение о другом ДТП, в котором под Новосибирском пострадали четыре человека. В ГИБДД по НСО сообщили, что в сводке ДТП этого происшествия нет.