Пять человек пострадали в ДТП с тремя машинами на трассе под Новосибирском

В ДТП столкнулись «Хонда», «Мазда» и «Тойота». Всего пострадали пять человек, самые серьёзные травмы у 19-летней пассажирки «Хонды»

Накануне поздно вечером 12 сентября в Искитимском районе Новосибирской области в аварию попали три автомобиля — в автоинспекции рассказали о последствиях ДТП.

Кроме того, девушка, возможно, получила травму позвоночника.



Водитель «Мазды» получил ушиб колена, его не госпитализировали. 22-летняя пассажирка «Мазды» сломала ногу, её также отпустили домой. У водителя «Хонды» вывих стопы — он госпитализирован. У 26-летнего пассажира «Хонды» ушибы.

Константин Шкабарня сообщил, что 27-летний водитель ехал на автомобиле «Мазда» по автодороге Р-256 со стороны Линёво в сторону Искитима. На 76-м километре наехал на металлическое ограждение, затем он столкнулся с «Тойотой Премио», которой управляла 40-летняя женщина. «Тойота» ехала с «Маздой» в попутном направлении. Затем «Мазда» столкнулась с попутной «Хондой», которой управлял 26-летний водитель.

