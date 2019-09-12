Новосибирцы пожаловались на исчезнувшую связь МТС — перебои затронули больше тысячи абонентов

Клиенты испытывают проблемы со связью с самого утра
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Сегодня утром у новосибирцев перестала работать связь у оператора МТС — по всей стране на проблемы пожаловались больше тысячи человек.
По информации мониторингового сервиса Downdetector, пользователи испытывают проблемы с мобильной связью и выходом в интернет. Более 55% пользователей пожаловались на то, что не могут звонить с мобильных. В 9:30 на проблемы пожаловались 1005 человек. В том числе с неполадками столкнулись и жители Новосибирска.
Как сообщили в редакцию НГС читатели, проблемы со связью начались ещё ранним утром. «С 5:30 утра в Новосибирске проблемы у МТС. Невозможно позвонить. Интернет мобильный работает», — написал читатель Артём.
Также другие читатели сообщили, что не могут позвонить с мобильного на мобильный номер, хотя можно звонить на городские телефоны. Тем не менее у части абонентов есть возможность позвонить.
Корреспондент НГС направил в пресс-службу МТС запрос с просьбой прокомментировать причину сбоя.
Последний крупный сбой был у МТС в конце декабря 2018 года — тогда без связи осталось больше 400 абонентов.