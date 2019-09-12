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Новосибирцы пожаловались на исчезнувшую связь МТС — перебои затронули больше тысячи абонентов

Пользователи не могут позвонить с мобильного на мобильный

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Клиенты испытывают проблемы со связью с самого утра

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня утром у новосибирцев перестала работать связь у оператора МТС — по всей стране на проблемы пожаловались больше тысячи человек.

По информации мониторингового сервиса Downdetector, пользователи испытывают проблемы с мобильной связью и выходом в интернет. Более 55% пользователей пожаловались на то, что не могут звонить с мобильных. В 9:30 на проблемы пожаловались 1005 человек. В том числе с неполадками столкнулись и жители Новосибирска. 

Проблемы со связью испытывают жители Новосибирска и Бердска

Проблемы со связью испытывают жители Новосибирска и Бердска

Как сообщили в редакцию НГС читатели, проблемы со связью начались ещё ранним утром. «С 5:30 утра в Новосибирске проблемы у МТС. Невозможно позвонить. Интернет мобильный работает», — написал читатель Артём.

Также другие читатели сообщили, что не могут позвонить с мобильного на мобильный номер, хотя можно звонить на городские телефоны. Тем не менее у части абонентов есть возможность позвонить.

Корреспондент НГС направил в пресс-службу МТС запрос с просьбой прокомментировать причину сбоя.

Последний крупный сбой был у МТС в конце декабря 2018 года — тогда без связи осталось больше 400 абонентов.

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    КОММЕНТАРИИ (27)

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    12 сен 2019 в 10:03

    У лузеров всегда кто то виноват! ))) У меня с утра всё ровно со связью. Если бы новость не прочитал, так бы и остался в неведении, что тролли и хомячки остались без связи. Кому не нравится МТС, подключайтесь к Еле2, связь будет "ещё лучше".

    Александр
    12 сен 2019 в 10:02

    Связь от МТС с кажым годом все хуже. Пользуюсь ими 20лет, и все больше огорчаюсь.

    Влад
    12 сен 2019 в 09:55

    Вообще хрень какая та твориться, то на экране пишется в сети не зарегистрирован, то пишется про какую то переадресацию вызовов, гудков никаких нет. Что случилось то НГС напишите как узнаете. Может быть у МТС проблемы серьезные и следует уже к другому оператору переходить?