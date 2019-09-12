Новосибирцы пожаловались на исчезнувшую связь МТС — перебои затронули больше тысячи абонентов

Сегодня утром у новосибирцев перестала работать связь у оператора МТС — по всей стране на проблемы пожаловались больше тысячи человек.



По информации мониторингового сервиса Downdetector, пользователи испытывают проблемы с мобильной связью и выходом в интернет. Более 55% пользователей пожаловались на то, что не могут звонить с мобильных. В 9:30 на проблемы пожаловались 1005 человек. В том числе с неполадками столкнулись и жители Новосибирска.

