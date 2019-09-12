Власти потратят 135 миллионов на строительство канализации для нового моста

Информация об этом появилась на сайте госзакупок вчера, 11 сентября. Согласно тексту документа, на подготовительные работы потратят до 135,8 миллиона рублей — это максимальная цена контракта. В подготовительные работы войдёт обустройство двух канализаций на правом берегу Оби. Канализации пройдут под улицей Зыряновской.

«Работы ведутся в стесненных условиях, характеризующихся наличием следующих факторов: интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ; разветвленной сети существующих подземных коммуникаций; жилых и производственных зданий. Работы ведутся в районе с сейсмичностью 7 баллов», — отмечается в описании объекта закупки.

В документах уточняется, что это лишь нулевой этап работ по строительству четвёртого моста — первый и второй включают в себя строительство мостового перехода и транспортной развязки в створе улицы Станиславского.



Итоги аукциона подведут 20 сентября. Работы по устройству канализаций начнутся сразу после заключения госконтракта. Завершить строительство подрядчик должен будет не позднее 20 ноября 2020 года.



До этого ГКУ «Мост» заказывало снос 719 зданий на левом и правом берегу для подготовки площадки под строительство нового моста — эта закупка также вошла в нулевой этап работ.

Власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение с группой «ВИС» в декабре прошлого года. По условиям соглашения, компания должна построить за 5 лет платный мост через Обь. Стоимость моста — более 34 миллиардов рублей. Компания будет эксплуатировать мост в течение 20 лет, собирая плату с водителей за проезд по нему. Новый мост свяжет улицу Ипподромскую и площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом. Предполагается, что проезд по мосту будет платным — как минимум 100 рублей.

