На Затулинке остановились троллейбусы: один из них неудачно задел «Мазду»

Сегодня утром, 12 сентября, на Затулинке в Новосибирске остановились троллейбусы маршрута № 4 — один из них задел на повороте «Мазду».

«В 07:30 водитель троллейбуса двигался в правом ряду, совершая поворот. Произошло столкновения с авто. У троллейбуса занос один метр», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».

Из-за происшествия возле дома по адресу Громова,16 собрались троллейбусы.