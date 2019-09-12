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Дороги и транспорт

На Затулинке остановились троллейбусы: один из них неудачно задел «Мазду»

Троллейбусы маршрута № 4 встали на улице Громова

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Троллейбус задел «Мазду» на повороте

Фото: служба аварийных комиссаров «Альянс»

Сегодня утром, 12 сентября, на Затулинке в Новосибирске остановились троллейбусы маршрута № 4 — один из них задел на повороте «Мазду».

«В 07:30 водитель троллейбуса двигался в правом ряду, совершая поворот. Произошло столкновения с авто. У троллейбуса занос один метр», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».

Из-за происшествия возле дома по адресу Громова,16 собрались троллейбусы.

Авария случилась возле дома по адресу Громова, 16

Авария случилась возле дома по адресу Громова, 16

У «Мазды» остались вмятины на правом боку

У «Мазды» остались вмятины на правом боку

На дороге собрались троллейбусы маршрута №&nbsp;4

На дороге собрались троллейбусы маршрута № 4

Утром 10 сентября на перекрёстке улиц Блюхера и Ватутина в Ленинском районе иномарка столкнулась с трамваем № 15 — из-за этого было заблокировано движение на путях.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    12 сен 2019 в 08:25

    Вина водителя Мазды 100% - не соблюдение бокового интервала. Находясь во 2-м ряду следует правильно рассчитывать боковой интервал от автомобилей в 1-м ряду.

    Мее
    12 сен 2019 в 08:36

    Как надоели эти водятлы, которые читать не умеют сзади на транспорте: ЗАНОС 1,0 или 1,5 метра , тем более троллейбус - гармошка. Понакупали прав, чайники.

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 08:26

    как надоел этот автобусы тролебусы хлам позор погороду ездит все дырявые старые в ужасном состоянии ужас