На Затулинке остановились троллейбусы: один из них неудачно задел «Мазду»

Троллейбус задел «Мазду» на повороте
Фото: служба аварийных комиссаров «Альянс»
Сегодня утром, 12 сентября, на Затулинке в Новосибирске остановились троллейбусы маршрута № 4 — один из них задел на повороте «Мазду».
«В 07:30 водитель троллейбуса двигался в правом ряду, совершая поворот. Произошло столкновения с авто. У троллейбуса занос один метр», — сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс».
Из-за происшествия возле дома по адресу Громова,16 собрались троллейбусы.
Утром 10 сентября на перекрёстке улиц Блюхера и Ватутина в Ленинском районе иномарка столкнулась с трамваем № 15 — из-за этого было заблокировано движение на путях.