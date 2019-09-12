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Происшествия

Под Новосибирском автомобиль сбил мотоблок с прицепом: четверо пострадали

Авария произошла в Мошковском районе

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Подробности происшествия выясняются

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером 11 сентября под Новосибирском легковая машина сбила мотоблок с прицепом — пострадали четыре человека.

По сообщению в службе 112, авария произошла в Мошковском районе, в селе Ташара.

«Как говорит заявитель, машина ехала без огней и за рулём была женщина», — такая информация поступила в службу 112.

Подробности происшествия выясняются.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, а также если среди попавших в эту аварию есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Днём 11 сентября на перекрёстке проспекта Дзержинского с улицей Волочаевской случилось массовое ДТП — на месте аварии работали врачи скорой помощи и спасатели МАСС.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    12 сен 2019 в 08:14

    Под Новосибирском?? Не, ну в масштабах Вселенной может оно и так. А вообще-то от Новосибирска до Ташары почти 100 вёрст...