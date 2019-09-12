Под Новосибирском автомобиль сбил мотоблок с прицепом: четверо пострадали

Вечером 11 сентября под Новосибирском легковая машина сбила мотоблок с прицепом — пострадали четыре человека.



По сообщению в службе 112, авария произошла в Мошковском районе, в селе Ташара.

«Как говорит заявитель, машина ехала без огней и за рулём была женщина», — такая информация поступила в службу 112.



Подробности происшествия выясняются.

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