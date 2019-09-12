Два новосибирских вуза вошли в британский рейтинг лучших университетов мира

Два новосибирских вуза, НГУ и НГТУ, вошли в ежегодный рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Результаты исследования были опубликованы 11 сентября на официальном сайте рейтинга.



НГУ расположился в группе вузов, занимающих 501–600 места, а НГТУ оказался в группе вузов с позициями свыше 1000.

Всего в список попали 1,3 тысячи высших учебных заведений из 92 стран. Среди них оказались и 39 российских университетов — это на 12 вузов больше, чем в прошлом году. Лидером среди российских учебных заведений стал МГУ — он занял 189-е место.