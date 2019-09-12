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Образование

Два новосибирских вуза вошли в британский рейтинг лучших университетов мира

Результаты глобального рейтинга ежегодно представляет британский журнал THE

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НГУ оказался в группе вузов, занимающих 501–600 места 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Два новосибирских вуза, НГУ и НГТУ, вошли в ежегодный рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Результаты исследования были опубликованы 11 сентября на официальном сайте рейтинга. 

НГУ расположился в группе вузов, занимающих 501–600 места, а НГТУ оказался в группе вузов с позициями свыше 1000. 

Всего в список попали 1,3 тысячи высших учебных заведений из 92 стран. Среди них оказались и 39 российских университетов — это на 12 вузов больше, чем в прошлом году. Лидером среди российских учебных заведений стал МГУ — он занял 189-е место. 

Первую строчку рейтинга занял британский Оксфордский университет, вторую — Калифорнийский технологический университет из США, а тройку лидеров замкнул Кембриджский университет.

В июле специалисты портала по поиску работы Superjob опубликовали рейтинг самых оплачиваемых выпускников вузов, работающих в сфере экономики и финансов — в этот рейтинг попали НГУ и НГУЭУ.

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