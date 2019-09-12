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Культура

Минкульт уволил директора новосибирской музыкальной спецшколы — он не прошёл аттестацию

Заслуженного деятеля искусств РФ Александра Марченко снимут с должности в начале октября

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Александр Марченко — заслуженный деятель искусств РФ

Фото: Nsmsh,ru, Classicalmusicnews.ru, коллаж НГС

Министерство культуры РФ уволило директора Новосибирской специальной музыкальной школы Александра Марченко. Об этом сообщает портал ClassicalMusicNews.ru. 

Александр Марченко не прошёл аттестацию, которая состоялась в Москве 11 сентября. «По информации источника, члены аттестационной комиссии остались неудовлетворены отсутствием у директора планов по развитию школы», — сообщает портал. Известно, что Марченко будет уволен 7 октября 2019 года. 

Информация об увольнении директора музыкальной спецшколы появилась и на странице Александра Савина, бывшего директора новосибирской филармонии, в социальной сети Facebook. 

«Александра Тихоновича Марченко увольняют. Маразм крепчает. <...> Ему не дали провести 50-летие школы, которую он вытянул со Станционной, где она размещалась по сути в бараке, и создал для неё блестящие условия с отличным концертным залом, интернатом и учебным комплексом. По сути штучный сотрудник, каких единицы по стране, и его в начале года, в канун празднования пятидесятилетия школы, в циничной грубой форме увольняет чиновник, который в жизни не сделал и капли того, что сделал Александр Тихонович. Такое ощущение, что министерство культуры в Москве живёт в своём зазеркалье со своими дворовыми законами», — написал на своей странице Савин. 

Вчера стало известно, что в Новосибирске увольняют директора Детской музыкальной школы № 2 Евгения Пяткевича — родители и педагоги с таким решением не согласны и готовят в его защиту официальные письма к мэру.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Анонимно из Канады
    12 сен 2019 в 02:36

    Савин написал в таком ключе, как будто бы Марченко не за зарплату исполнял те обязанности, которые и должен был исполнять на свой должности, а прям жертвовал собой ради красивого будущего, а его не оценили. Ну как не оценили то? Когда трудовой договор подписывал был согласен со своей оценкой в рублях, а тут вдруг на тебе - не дали доработать до 50 летия школы. Причем тут 50 летие школы? СССР распался. За идею сейчас никто не работает, а работают за деньги. И уверен, он хорошие деньги получал на своей должности.

    Garik
    12 сен 2019 в 02:37

    Сам являюсь выпускником ССМШ при НГК им. Глинки. Александр Тихонович великолепнейший директор, всю свою энергию и силы отдал школе, что в стране происходит - непонятно, катастрофа просто какая-то...

    Прохожий
    12 сен 2019 в 02:37

    Под "отсутствием у директора планов по развитию школы", видимо, подразумевается отказ от объединения НСМШ с Новосибирской консерваторией. А.Т. Марченко также посчитал для себя невозможным тесное сотрудничество с новой администрацией консерватории. Если же теперь это объединение произойдёт, школу ждут не лучшие времена. За прошедший год новому правительству НГК удалось уронить вуз до уровня художественной самодеятельности. То же самое ждет и благополучную пока еще, благодаря Марченко, школу.