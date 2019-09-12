Александр Марченко не прошёл аттестацию, которая состоялась в Москве 11 сентября. «По информации источника, члены аттестационной комиссии остались неудовлетворены отсутствием у директора планов по развитию школы», — сообщает портал. Известно, что Марченко будет уволен 7 октября 2019 года.

«Александра Тихоновича Марченко увольняют. Маразм крепчает. <...> Ему не дали провести 50-летие школы, которую он вытянул со Станционной, где она размещалась по сути в бараке, и создал для неё блестящие условия с отличным концертным залом, интернатом и учебным комплексом. По сути штучный сотрудник, каких единицы по стране, и его в начале года, в канун празднования пятидесятилетия школы, в циничной грубой форме увольняет чиновник, который в жизни не сделал и капли того, что сделал Александр Тихонович. Такое ощущение, что министерство культуры в Москве живёт в своём зазеркалье со своими дворовыми законами», — написал на своей странице Савин.

Вчера стало известно, что в Новосибирске увольняют директора Детской музыкальной школы № 2 Евгения Пяткевича — родители и педагоги с таким решением не согласны и готовят в его защиту официальные письма к мэру.

