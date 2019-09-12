Танцовщица из Новосибирска выпустила видеоролик перед премьерой авторского эротического спектакля

«Это огромный шаг для меня. Я не ожидала, что спектакль вырастет до таких масштабов. Сейчас активно готовимся. Сам вечер будет очень уникальным — такого в России ещё никто не делал. С первого шага в холл зрители окажутся участниками арт-действия: их будут окружать живые скульптуры, выставки картин и инсталляций. В первом отделении представят свои работы мои друзья, коллеги — лучшие хореографы Москвы, а во втором отделении ждёт обновлённое, ещё более провокационное RUBEDO», — рассказала корреспонденту НГС Юлианна Кобцева.

По словам танцовщицы, это будет уникальное и провокационное шоу, подготовка к которому началась ещё в марте этого года.

Как рассказала сибирячка, весной уже было два показа RUBEDO, но они проходили в небольших театрах. К большой премьере авторы доработали спектакль. Авторам удалось объединить два танцевальных направления — контемпорари и стрип.

«Мы много что изменили. Добавились новые номера, сюжетная линия стала более интригующей, поменялись костюмы. С каждым показом спектакль дорабатывался и становился только лучше. Мы объединили техники контемпорари и стрипа в один перформанс и нашли то личное для нас всех, что с удовольствием покажем 27 сентября. Это также очень значимая дата для меня, потому что это мой день рождения и мне тоже исполняется 27 лет», — отметила Юлианна.

В основе танцевального спектакля RUBEDO лежит идея о наличии двух несводимых друг к другу начал.

«Основная идея — это наша дуальность: человек всю жизнь борется со своими противоречивыми желаниями. Принимает или отрицает всё, что есть в нём. <...> "Рубедо" сопрягает мужское и женское начало, в нём находят выражение все формы отношений между полами. Это мир либидо, в котором все инстинкты не имеют границ. Мы попытались ответить на вопрос: "Что же случится, если человек начнет получать удовольствие от своих грехов?". Надеюсь, что зритель также сможет об этом подумать во время спектакля», — подытожила сибирячка.