Гульнули со смыслом: в Центральном парке открыли фонтан — под дождем и под песни «Иванушек»

По словам мэра, Новосибирск — первый за Уралом город, где построили такой фонтан
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В Центральном парке Новосибирска заработал светомузыкальный фонтан — это проект Сбербанка, на который потратили больше 130 миллионов рублей.
Торжественное открытие фонтана в Центральном парке устроили вечером 11 сентября. Во время мероприятия шёл дождь, но сотни новосибирцев пришли на открытие фонтана и на концерт группы «Иванушки International», который начался около 21:00.
«Мы закладываем новую традицию, когда именно осенью, впереди сибирской зимы мы открываем фонтан, — пошутил мэр Анатолий Локоть со сцены. — В этом определенная логика: дождь с неба, струя воды из-под земли. Одним словом, прекрасное будет зрелище, прекрасное шоу».
На открытие фонтана приехал глава Сбербанка Герман Греф, который извинился за то, что мероприятие прошло среди недели и в непогоду. Он поблагодарил новосибирцев за то, что для фонтана удалось найти 7 гектаров в центре города. «Гуляем со смыслом», — озвучил он посыл проекта.
Светомузыкальный фонтан строили всё лето. «Это очень сложное техническое сооружение, там фильтрационные установки, очень много форсунок, стоят насосные станции, — рассказал про устройство фонтана мэр. — Компьютерное управление для того, чтобы синхронизировать звук, цвет и напор струй».
О строительстве инновационного фонтана в Новосибирске заговорили в прошлом году — тогда Герман Греф рассказал, что в стране всего восемь фонтанов, построенных на деньги Сбербанка. Новосибирск станет девятым.
«Фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории», — рассказали тогда в пресс-центре Сибирского банка Сбербанка.
По словам Локтя, кроме Сбербанка «мы тоже вложились». «97 миллионов — это Сбербанк, более 40 миллионов — это местные бюджеты: областной и городской бюджеты», — озвучил он потраченные на фонтан суммы.
Фонтан запустили под песню Майкла Джексона «Earth Song», потом работу фонтана демонстрировали с использованием классической музыки. Также на струях фонтана показали отрывок из фильма про Новосибирск.
Хедлайнером мероприятия стала популярная группа «Иванушки International», которая вышла на сцену Центрального парка через два часа после начала мероприятия. Выступление они начали с песни «Тучи», что соответствовало погоде.
В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, а весной началось его строительство. В конце августа рабочие приступили к тестовым запускам фонтана.
По словам организаторов проекта, фонтан ещё сможет работать какое-то время, всё будет зависеть от погоды. Если у вас не получится приехать в Центральный парк до начала зимы, посмотрите, как он работает, в нашем видео.