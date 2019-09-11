Гульнули со смыслом: в Центральном парке открыли фонтан — под дождем и под песни «Иванушек»

По словам мэра, Новосибирск — первый за Уралом город, где построили такой фонтан

В Центральном парке Новосибирска заработал светомузыкальный фонтан — это проект Сбербанка, на который потратили больше 130 миллионов рублей. Торжественное открытие фонтана в Центральном парке устроили вечером 11 сентября. Во время мероприятия шёл дождь, но сотни новосибирцев пришли на открытие фонтана и на концерт группы «Иванушки International», который начался около 21:00.

На концерт, посвящённый открытию фонтана, пришли порядка 1500 человек Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Мы закладываем новую традицию, когда именно осенью, впереди сибирской зимы мы открываем фонтан, — пошутил мэр Анатолий Локоть со сцены. — В этом определенная логика: дождь с неба, струя воды из-под земли. Одним словом, прекрасное будет зрелище, прекрасное шоу».

Несмотря на дождь, люди дождались хедлайнера мероприятия — группу «Иванушки International» Фото: Густаво Зырянов / НГС

На открытие фонтана приехал глава Сбербанка Герман Греф, который извинился за то, что мероприятие прошло среди недели и в непогоду. Он поблагодарил новосибирцев за то, что для фонтана удалось найти 7 гектаров в центре города. «Гуляем со смыслом», — озвучил он посыл проекта.



Особенность фонтана в том, что на струях воды можно транслировать изображение Фото: Густаво Зырянов / НГС

Светомузыкальный фонтан строили всё лето. «Это очень сложное техническое сооружение, там фильтрационные установки, очень много форсунок, стоят насосные станции, — рассказал про устройство фонтана мэр. — Компьютерное управление для того, чтобы синхронизировать звук, цвет и напор струй». О строительстве инновационного фонтана в Новосибирске заговорили в прошлом году — тогда Герман Греф рассказал, что в стране всего восемь фонтанов, построенных на деньги Сбербанка. Новосибирск станет девятым.

Фонтан будет работать, пока позволит погода Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории», — рассказали тогда в пресс-центре Сибирского банка Сбербанка.

«Иванушки International» начали своё выступление с песни «Тучи» Фото: Густаво Зырянов / НГС

По словам Локтя, кроме Сбербанка «мы тоже вложились». «97 миллионов — это Сбербанк, более 40 миллионов — это местные бюджеты: областной и городской бюджеты», — озвучил он потраченные на фонтан суммы. Фонтан запустили под песню Майкла Джексона «Earth Song», потом работу фонтана демонстрировали с использованием классической музыки. Также на струях фонтана показали отрывок из фильма про Новосибирск.

Фонтан обошёлся местным бюджетам в 40 миллионов рублей. 97 миллионов потратил Сбербанк Фото: Густаво Зырянов / НГС