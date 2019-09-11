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Гульнули со смыслом: в Центральном парке открыли фонтан — под дождем и под песни «Иванушек»

На его струях можно показывать фильмы — фонтан обошелся в 130 миллионов рублей

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По словам мэра, Новосибирск — первый за Уралом город, где построили такой фонтан 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Центральном парке Новосибирска заработал светомузыкальный фонтан — это проект Сбербанка, на который потратили больше 130 миллионов рублей. 

Торжественное открытие фонтана в Центральном парке устроили вечером 11 сентября. Во время мероприятия шёл дождь, но сотни новосибирцев пришли на открытие фонтана и на концерт группы «Иванушки International», который начался около 21:00.

На концерт, посвящённый открытию фонтана, пришли порядка 1500 человек

На концерт, посвящённый открытию фонтана, пришли порядка 1500 человек

«Мы закладываем новую традицию, когда именно осенью, впереди сибирской зимы мы открываем фонтан, — пошутил мэр Анатолий Локоть со сцены. — В этом определенная логика: дождь с неба, струя воды из-под земли. Одним словом, прекрасное будет зрелище, прекрасное шоу». 

Несмотря на дождь, люди дождались хедлайнера мероприятия&nbsp;— группу&nbsp;«Иванушки International»

Несмотря на дождь, люди дождались хедлайнера мероприятия — группу «Иванушки International»

На открытие фонтана приехал глава Сбербанка Герман Греф, который извинился за то, что мероприятие прошло среди недели и в непогоду. Он поблагодарил новосибирцев за то, что для фонтана удалось найти 7 гектаров в центре города. «Гуляем со смыслом», — озвучил он посыл проекта. 

Особенность фонтана в том, что на струях воды можно транслировать изображение

Особенность фонтана в том, что на струях воды можно транслировать изображение

Светомузыкальный фонтан строили всё лето. «Это очень сложное техническое сооружение, там фильтрационные установки, очень много форсунок, стоят насосные станции, — рассказал про устройство фонтана мэр. — Компьютерное управление для того, чтобы синхронизировать звук, цвет и напор струй». 

О строительстве инновационного фонтана в Новосибирске заговорили в прошлом году — тогда Герман Греф рассказал, что в стране всего восемь фонтанов, построенных на деньги Сбербанка. Новосибирск станет девятым.

Фонтан будет работать, пока позволит погода

Фонтан будет работать, пока позволит погода

«Фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории», — рассказали тогда в пресс-центре Сибирского банка Сбербанка. 

«Иванушки International» начали своё выступление с песни «Тучи»

«Иванушки International» начали своё выступление с песни «Тучи»

По словам Локтя, кроме Сбербанка «мы тоже вложились». «97 миллионов — это Сбербанк, более 40 миллионов — это местные бюджеты: областной и городской бюджеты», — озвучил он потраченные на фонтан суммы. 

Фонтан запустили под песню Майкла Джексона «Earth Song», потом работу фонтана демонстрировали с использованием классической музыки. Также на струях фонтана показали отрывок из фильма про Новосибирск. 

Фонтан обошёлся местным бюджетам в 40 миллионов рублей. 97 миллионов потратил Сбербанк

Фонтан обошёлся местным бюджетам в 40 миллионов рублей. 97 миллионов потратил Сбербанк

Хедлайнером мероприятия стала популярная группа «Иванушки International», которая вышла на сцену Центрального парка через два часа после начала мероприятия. Выступление они начали с песни «Тучи», что соответствовало погоде. 

В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, а весной началось его строительство. В конце августа рабочие приступили к тестовым запускам фонтана. 

По словам организаторов проекта, фонтан ещё сможет работать какое-то время, всё будет зависеть от погоды. Если у вас не получится приехать в Центральный парк до начала зимы, посмотрите, как он работает, в нашем видео

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 23:28

    Ладно. Искусство светотехники,это. конечно же искусство. Фонтан замечательный. Полторы тысячи под дождём - значит, интересно(хотя Рамштайн на День России в Москве собрал 600К, а Металлика в 1991 - полтора миллиона). Главное, чтобы ваши вклады в том фонтане не растворились.

    Из погреба
    11 сен 2019 в 23:27

    Можно было более 100 человек сделать свободными и счастливыми подарив им своё жильё, вместо фонтана. Есть предложение назвать его фонтаном рабства.

    Фото пользователя
    11 сен 2019 в 23:25

    Два часа стояли под холодным дождём ради попсовых песенок,а ради выборов в тепле 10 минут потратить им лень.Даже аборигены Папуа-Новой Гвинеи до такого не додумались бы.