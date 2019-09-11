11 сентября среда
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 6/10
usd 65.44
eur 72.30

Темы

СЕЙЧАС +8°С
Пробки 6/10
usd 65.44
eur 72.30

Все новости

Все новости
Стиль и красота
Выборы-2019

Больше чем на 5 лет: сибирячка набила на плече портрет мэра Локтя

Она пришла в тату-салон через день после выборов

Поделиться

1 334
55 Обсудить

Сибирячка решила сделать тату, потому что ей нравится Анатолий Локоть и она считает его классным

Фото: скриншот видео

Жительница Новосибирска набила себе тату с портретом мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который в минувшее воскресенье, 8 сентября, переизбрался на второй срок

Как сообщила читательница НГС, прислав в редакцию видео процесса, сибирячка пришла в тату-салон Hirurg 10 сентября и попросила сделать на плече татуировку с портретом мэра. 

«На видео, на котором запечатлён процесса нанесения татуировки портрета мэра Локтя на девочке. Всё действие проходило в студии Hirurg под руководством владельца Дмитрия. Насколько мы знаем, другие студии отказали в предоставлении услуги, дабы уберечь себя от какой-либо ответственности», — рассказал она.

В тату-салоне корреспонденту НГС подтвердили, что действительно к ним обратилась сибирячка с просьбой нанести портрет мэра на своё плечо, не уточнив, чем занимается девушка.

Сама жительница заявляет в видео, что решила набить тату, потому что Анатолий Локоть «классный чувак» и он ей «просто нравится».

Новосибирцы регулярно набивают необычные татуировки. В июне НГС поговорил с 11 сибиряками, у которых есть огромные тату, о том, с чего начиналась их любовь к росписи и правда ли, что татуировки могут смущать и оскорблять других горожан. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

татуАнатолий Локоть

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (55)

    Фывап
    11 сен 2019 в 20:00

    А почему на плече, а не на локте?

    Гость
    11 сен 2019 в 19:58

    Ей психиатру необходимо!!!

    11 сен 2019 в 20:01

    Одни с путиным, другая с локтем. Подлокотница што нада.