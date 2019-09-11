Больше чем на 5 лет: сибирячка набила на плече портрет мэра Локтя

Сибирячка решила сделать тату, потому что ей нравится Анатолий Локоть и она считает его классным
Фото: скриншот видео
Жительница Новосибирска набила себе тату с портретом мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который в минувшее воскресенье, 8 сентября, переизбрался на второй срок.
Как сообщила читательница НГС, прислав в редакцию видео процесса, сибирячка пришла в тату-салон Hirurg 10 сентября и попросила сделать на плече татуировку с портретом мэра.
«На видео, на котором запечатлён процесса нанесения татуировки портрета мэра Локтя на девочке. Всё действие проходило в студии Hirurg под руководством владельца Дмитрия. Насколько мы знаем, другие студии отказали в предоставлении услуги, дабы уберечь себя от какой-либо ответственности», — рассказал она.
В тату-салоне корреспонденту НГС подтвердили, что действительно к ним обратилась сибирячка с просьбой нанести портрет мэра на своё плечо, не уточнив, чем занимается девушка.
Сама жительница заявляет в видео, что решила набить тату, потому что Анатолий Локоть «классный чувак» и он ей «просто нравится».
Новосибирцы регулярно набивают необычные татуировки. В июне НГС поговорил с 11 сибиряками, у которых есть огромные тату, о том, с чего начиналась их любовь к росписи и правда ли, что татуировки могут смущать и оскорблять других горожан.