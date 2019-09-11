Больше чем на 5 лет: сибирячка набила на плече портрет мэра Локтя

Жительница Новосибирска набила себе тату с портретом мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который в минувшее воскресенье, 8 сентября, переизбрался на второй срок.

Как сообщила читательница НГС, прислав в редакцию видео процесса, сибирячка пришла в тату-салон Hirurg 10 сентября и попросила сделать на плече татуировку с портретом мэра.

«На видео, на котором запечатлён процесса нанесения татуировки портрета мэра Локтя на девочке. Всё действие проходило в студии Hirurg под руководством владельца Дмитрия. Насколько мы знаем, другие студии отказали в предоставлении услуги, дабы уберечь себя от какой-либо ответственности», — рассказал она.