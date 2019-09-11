Предприятие мэрии Новосибирска начнёт продавать мусор

«Сортировочный комплекс предназначен для извлечения полезных фракций из общей массы твердых коммунальных отходов в целях последующей переработки, утилизации либо коммерческой реализации в качестве продуктов сортировки», — уточняется в документах.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок сегодня, 11 сентября. Сейчас МУП «САХ» содержит несколько участков в городе, которые используются как отвалы твёрдых бытовых отходов. Согласно документам, на два комплекса предприятие потратит 16 миллионов рублей из собственных средств.

На одной сортировочной линии сможет работать минимум 8 человек. Вес комплекса составит 18 тонн, а на его разборку и сборку для перевозки на новое место потребуется 4 часа. В год обе линии смогут производит до 36 тонн отсортированного мусора.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать закупку предприятия и уточнить, сколько денег планирует получать МУП «САХ» за продажу сортированного мусора.

Так, например, в феврале 2018 года мэрия Новосибирска исключила из границ города три больших участка в Дзержинском районе стоимостью более 900 миллионов рублей — их передали в пользование МУП «САХ», для организации там свалок.

В июне в Новосибирской области снизилась стоимость вывоза мусора — тариф станет меньше на 3,8 рубля с человека. Это стало возможным благодаря тому, что в феврале Правительство страны приняло постановление о снижении платы за негативное воздействие на окружающую среду.