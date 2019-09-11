Предприятие мэрии Новосибирска начнёт продавать мусор

Отсортированный мусор будут продавать и перерабатывать
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» заказало два мобильных мусоросортировочных комплекса — отсортированный мусор будут продавать и перерабатывать.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок сегодня, 11 сентября. Сейчас МУП «САХ» содержит несколько участков в городе, которые используются как отвалы твёрдых бытовых отходов. Согласно документам, на два комплекса предприятие потратит 16 миллионов рублей из собственных средств.
«Сортировочный комплекс предназначен для извлечения полезных фракций из общей массы твердых коммунальных отходов в целях последующей переработки, утилизации либо коммерческой реализации в качестве продуктов сортировки», — уточняется в документах.
На одной сортировочной линии сможет работать минимум 8 человек. Вес комплекса составит 18 тонн, а на его разборку и сборку для перевозки на новое место потребуется 4 часа. В год обе линии смогут производит до 36 тонн отсортированного мусора.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать закупку предприятия и уточнить, сколько денег планирует получать МУП «САХ» за продажу сортированного мусора.
Так, например, в феврале 2018 года мэрия Новосибирска исключила из границ города три больших участка в Дзержинском районе стоимостью более 900 миллионов рублей — их передали в пользование МУП «САХ», для организации там свалок.
В июне в Новосибирской области снизилась стоимость вывоза мусора — тариф станет меньше на 3,8 рубля с человека. Это стало возможным благодаря тому, что в феврале Правительство страны приняло постановление о снижении платы за негативное воздействие на окружающую среду.